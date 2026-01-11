scorecardresearch
 
Border 2: 'वरुण धवन की इमेज खराब करने के लिए खर्च हो रहा पैसा', इस इंफ्लुएंसर का दावा

वरुण धवन सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किए जा रहे हैं. लगभग हर दूसरे वीडियो में कोई उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाता नजर आ रहा है. अब एक पॉपुलर इंफ्लुएंसर ने दावा किया है कि उसे वरुण को ट्रोल करने के पैसे दिए जा रहे थे.

फेक पीआर का शिकार हुए वरुण धवन (Photo: Instagram @varundvn)
जबसे सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का गाना घर कब आओगे आया है, हर कोई इसमें वरुण धवन को ट्रोल कर रहा है. उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन्स का मजाक बनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लगभग हर दूसरा पोस्ट या वीडियो, एक्टर को ट्रोल करता ही दिख रहा है.

क्यों वरुण बने ट्रोल्स का शिकार?

फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने वरुण पर हो रहे हमले को फेक पीआर और नेगेटिव कैम्पेन बताया था और उन लोगों को भी फटकारा था, जो एक्टर को ट्रोल कर रहे थे. उन्होंने X पर इसका खुलासा किया था. अब एक पॉपुलर इंफ्लुएंसर का दावा है कि उसे भी वरुण धवन को ट्रोल करने के लिए कॉल की गई और पैसे खिलाए गए. 

इंफ्लुएंसर थारा भाई जोगिंदर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने उस कॉल का पर्दाफाश किया जो वरुण की इमेज खराब करने के लिए उन्हें पैसे का ऑफर दे रहा था. उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर वरुण की इमेज खराब करने के लिए एक कैम्पेन चल रहा है. 

जोगिंदर वीडियो के दौरान उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी सुनाते हैं, जिसमें उन्हें वरुण की एक्टिंग खराब बोलने के लिए 5 लाख रुपये का ऑफर मिल रहा है. इंफ्लुएंसर इस दौरान काफी भड़क जाते हैं. वो ऐसा करने से साफ इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिल्म 'बॉर्डर 2' भारत के जवानों पर आधारित है. जोगिंदर ने इस दौरान कॉल करने वाले को धमकी भी दी कि वो ऐसा कैम्पेन ना चलाए, वरना वो पुलिस में उनकी शिकायत करेंगे. 

वरुण धवन इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर आए हैं. मगर ये पहला मौका है, जब लगभग हर जगह वो ट्रोल होते दिख रहे हैं. बॉलीवुड में पिछले कुछ दिनों से इस फेक पीआर कैम्पेन को लेकर कई मामले सामने आए हैं. कार्तिक आर्यन, तारा सुतारिया समेत कई स्टार्स इसका शिकार बने हैं. 

बात करें फिल्म 'बॉर्डर 2' की, तो ये 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इसमें दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मेन किरदार में नजर आने वाले हैं. ये 1997 में आई जेपी दत्ता की आइकॉनिक 'बॉर्डर' फिल्म का सीक्वल है, जिसकी कहानी 1971 में लड़ी गई भारत-पाकिस्तान लड़ाई पर आधारित होगी. फिल्म में वरुण मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाते नजर आएंगे.

