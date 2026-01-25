'अपने आप बंद हो जाते हैं शरीर के कई हिस्से', क्यों बैसाखी के सहारे चले ऋतिक रोशन? किया शॉकिंग खुलासा

एक्टर ऋतिक रोशन हाल ही में हॉट टॉपिक बने जब उन्हें एक पार्टी में एल्बो क्रच के सहारे चलते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर कुछ घंटे पहले ही इसका वीडिया वायरल हुआ जहां फैंस बेहद चिंतित नजर आए. सवाल हुए तो ऋतिक ने बिना देरी सभी की शंकाओं को दूर किया. ऋतिक ने बताया कि ये उनका 'न्यू नॉर्मल' है. वो जिस कंडीशन से जूझ रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो जाता है. उन्होंने इसी के साथ अपनी आने वाली फिल्म का नाम भी टीज कर दिया.

ऋतिक ने खुद सच बताया

25 जनवरी 2026 को ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस पूरे मामले पर सफाई दी. उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की और एक लंबा नोट लिखा, जिसे उन्होंने खुद ‘लॉन्ग रैंट’ यानी लंबा बयान कहा. इस नोट में उन्होंने बताया कि जन्म से ही उनका बायां पैर, दाहिना कंधा और दाहिना घुटना कभी-कभी अचानक काम करना बंद कर देते हैं.

ऋतिक ने लिखा- कल से पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहा, क्योंकि मेरा बायां घुटना अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे उसने मुझसे छुट्टी ले ली हो, पूरे दो दिन के लिए. मेरी नॉर्मल जिंदगी में आपका स्वागत है. हम सब ऐसे शरीर में रहते हैं, जिनके काम करने का तरीका हम कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे. लेकिन मेरा शरीर तो एक दिलचस्प किस्म का है. इसके हर हिस्से के साथ अपना अलग ON/OFF बटन आता है.

'मेरी बाईं टांग को तो ये सुविधा जन्मसिद्ध अधिकार में मिली है. बायां कंधा और दायां टखना भी इसी कैटेगरी में हैं. सीधे OFF हो जाते हैं. बस मूड होता है. इस 'छोटी-सी सुविधा' ने मुझे ऐसे अनुभव दिए हैं जो ज्यादातर इंसानों को नहीं मिलते. मैं बड़े गर्व से ऐसे घूमता हूं जैसे मेरे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स हों जो अचानक आई बेबसी में स्पेशलाइज्ड हों. मेरे पास एक अनोखा सिनैप्स सिस्टम है, जो पलक झपकते ही निराशा के अंधेरे गड्ढों में फिसलने का मास्टर है. तरह-तरह के अथाह अंधकार में.'

ऋतिक ने आगे लिखा- इन सबकी वजह से मेरे दिमाग में ऐसे रास्ते बन गए हैं जो शायद बाकी इंसानों से अलग हैं. इनमें सबसे प्रेजेंटेबल चीज है- मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर. उदाहरण के लिए- कुछ दिनों के लिए मेरी जुबान 'डिनर' शब्द बोलने से ही मना कर देती है. अब सोचिए, मैं एक फिल्म के सेट पर हूं- एक सीरियस कोर्टरूम सीन चल रहा है. डायलॉग है: क्या आप डिनर के लिए घर चलेंगे?

'लेकिन मेरी ज़ुबान ने डिनर को OFF कर रखा है. तो मैं बड़ी होशियारी और पूरे यकीन के साथ, बार-बार सामने वाले को 'लंच' पर बुला लेता हूं. क्योंकि शुक्र है, लंच अभी ON है. ये सब देखकर मेरे डायरेक्टर साहब पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाते हैं. बेचारे आखिरकार इस अजीब हालात को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं और शायद इसे किसी अजीब किस्म की किस्मत मानकर आगे बढ़ जाते हैं. (भगवान का शुक्र)'

मजेदार किस्से के जरिए शेयर किया फिल्म का नाम!

ऋतिक ने अपना दर्द बताते हुए एक मजेदार किस्सा भी शेयर कर दिया. लेकिन एक्टर ने बेहद समझदारी दिखाते हुए अपनी आने वाली फिल्म का नाम इस किस्से में छुपा लिया.

ऋतिक ने लिखा- इस कॉमेडी का मजा तब तक नहीं आता जब तक आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देख न लें- पहले गलत शब्द निकलने पर अचानक चौंकना, फिर वही गलती दोबारा होने पर हाथ ऊपर उछाल देना, टेक्स के बीच गहरी सोच में डूबा चेहरा- जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या की जांच चल रही हो (जोई स्टाइल), फिर नाक को बेधड़क झटका देना (सलमान स्टाइल) और आखिर मे- खुद से बनी इस निजी साजिश पर जोर की, रोक न पाने वाली हंसी- जिसे मैं आसपास के थोड़े-से परेशान लोगों के लिए 'शर्म छुपाने की कोशिश' की तरह दिखाता हूं.

'और उधर, बहुत ही मेहनती सहायक बार-बार दौड़कर मेरे कान में सही शब्द फुसफुसाते रहते हैं. इतनी सच्ची लगन और अपनापन कि दिल में प्यार-सा उमड़ आता है. मैं सोचने लगता हूं- क्या इन्हें इस बेहद गुप्त योजना में अपना भरोसेमंद साथी बना लेना चाहिए? लेकिन मैं बस सिर हिलाकर मान लेता हूं. फिर पूरी ठसक के साथ दोबारा कैमरे की ओर मुड़ता हूं और कहता हूं- 'लंच'

जो आगे चलकर आखिरी और अंतिम टेक बन जाता है. इसके बाद सन्नाटा छा जाता है, मेरा जख्म भर जाता है, ये मेरे दिमाग का मानना है. जो कि अनमोल है.'

ऋतिक ने आगे पोस्ट में फैंस से पूछते हुए लिखा कि- क्या आप फिल्म का नाम पहचान पाए? (संकेत दिया गया है). अब फैंस चकराए गए हैं कि क्या ऋतिक कृष 4 की बात कर रहे हैं, या फिर वो किसी नई अन-अनाउंस्ड फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं. कुछ फैंस तो कह रहे हैं कि ऋतिक लंच नाम की फिल्म तो नहीं करने जा रहे. हालांकि, जो भी हो इस पोस्ट के जरिए ऋतिक ने जो दिलेरी दिखाई है, उसे फैंस पसंद खूब कर रहे हैं.

