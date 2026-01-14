LIVE शो में हनी सिंह ने की 'गंदी बात', वायरल हो रहा वीडियो, यूजर्स बोले- नशे का असर...

दिल्ली में हुए हनी सिंह के एक लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रैपर स्टेज से दर्शकों से बात करते हुए दिल्ली की ठंड और इंटीमेसी को लेकर भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट करते नजर आ रहे हैं. क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा और कई लोगों ने इसे 'अशोभनीय', 'घटिया' और 'नशे का असर' तक बता दिया.

और पढ़ें

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में हनी सिंह शो के बीच अचानक ऐसा बयान दे देते हैं, जिसे कई दर्शकों ने सीमाएं लांघने वाला बताया. हनी दिल्ली की ठंड का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इसमें इंटीमेट होने अच्छा लगता है. (यहां हमने थोड़ा सभ्य तरीके से जानकारी देने की कोशिश की है.)

हालांकि वीडियो में कॉन्सर्ट में मौजूद लोग हनी सिंह की बात पर हंसते हुए ठहाके लगाते दिखते हैं. वहीं ताली और हूटिंग की आवाज भी सुनाई देती है. लेकिन जैसे ही क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, ऑनलाइन रिएक्शन बिल्कुल अलग रहा. यूजर्स का कहना है कि एक बड़े कलाकार से इस तरह की भाषा और मंच पर इस तरह की बातें किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह 'स्टेज एटीकेट' के खिलाफ है, तो कुछ ने सवाल उठाया कि 'क्या यह सब नशे के असर में कहा गया था.' कई लोगों ने यह भी कहा कि 'युवाओं पर ऐसे बयानों का गलत असर पड़ता है और कलाकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.' ज्यादातर यूजर्स ने सवाल उठाए कि हनी कहते तो हैं कि वो नशा छोड़ चुके हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है, स्टेज पर कही उनकी बातें देखकर तो ऐसा नहीं लगता.

Advertisement

पहले भी रहे हैं विवादों में...

यह पहली बार नहीं है जब हनी सिंह अपने बयानों या गानों को लेकर विवादों में आए हों. उनके करियर में कई मौके ऐसे रहे हैं, जब गानों के बोल और पब्लिक स्टेटमेंट्स को लेकर आलोचना हुई है. हनी अपने नशे की आदत को लेकर आइसोलेशन में भी जा चुके हैं. समय के साथ उन्होंने अपनी इमेज सुधारने की भी कोशिश की है और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी जर्नी पर खुलकर बात की है. ऐसे में यह नया विवाद उनके बदले हुए अवतार पर फिर से सवाल खड़े कर रहा है.

---- समाप्त ----