गलती पर शर्मिंदा हनी सिंह, विवादों के बीच पहुंचे हरिद्वार, महादेव के आगे जोड़े हाथ

सिंगर-रैपर यो यो हनी सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है. एक बार फिर से वो विवादों में आ गए हैं. हनी सिंह ने दिल्ली के एक कॉन्सर्ट में ठंड को लेकर गंदी बात कह दी थी. हनी सिंह के लफ्जों की खूब आलोचना हो रही है. मामला बिगड़ा, तो सिंगर ने खुद सामने आकर माफी मांगी. इसके बाद वो महादेव का आशीर्वाद लेने हरिद्वार पहुंच गए हैं.

हरिद्वार पहुंचे हनी सिंह

दिल्ली कॉन्सर्ट विवाद के बाद हनी सिंह हरिद्वार पहुंचे और नीलेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक किया. वीडियो में वो शिव भक्ति में लीन, सिर झुकाए महादेव की आराधना करते दिखाई दिए. ये उनकी अध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा था, जहां वो शांति और आशीर्वाद लेने आए. सिंगर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रभु से जीवन में सुख-शांति की कामना कर रहे हैं.

इससे पहले भी हनी सिंह ने कई बार नीलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया है. अगस्त 2025 में उन्होंने मंदिर पहुंचकर अपने कठिन समय में मिली शांति का श्रेय भोलेनाथ को दिया. उन्होंने कहा था कि नशे की लत से मुक्ति और जीवन में खुशहाली नीलेश्वर महादेव ने ही प्रदान की.

दिल्ली के कॉन्सर्ट में क्या हुआ?

लाइव शो में हनी सिंह दिल्ली की ठंड का जिक्र करते हुए कहा था कि इसमें इंटीमेट होना अच्छा लगता है. इसे यूजर्स ने भद्दा और सीमाएं लांघने वाला बताया. हर ओर से आलोचना झेलने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर नाराज लोगों से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से माफी मांगता हूं, जिन्हें मेरी भाषा बुरी लगी. मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. इंसान गलती का एक पुतला है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा दोबारा ना हो.

इससे पहले भी हनी सिंह अपने बयानों या गानों को लेकर विवादों में आ चुके हैं. हनी सिंह अपने नशे की आदत को लेकर आइसोलेशन में भी जा चुके हैं. समय के साथ उन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है. लेकिन अब उन्हें लेकर खड़ा हुआ नया विवाद उनके बदले हुए अवतार पर कई सवाल उठा रहा है.

