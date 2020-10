हीरोपंती 2: टाइगर श्रॉफ संग नजर आएंगी तारा सुतारिया, कृति सेनन हुईं रिप्लेस

साल 2014 में एक्टर टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती के जरिए अपना डेब्यू किया था. फिल्म में टाइगर का एक्शन देख सभी हैरान रह गए थे और उन्हें अगला सुपरस्टार घोषित कर दिया गया था. अब उनके करियर को 6 साल हो गए हैं और उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली है. एक्शन से लेकर डांस तक, टाइगर ने खुद को साबित कर दिया है. अब टाइगर अपनी मेगा बजट फिल्म हीरोपंती 2 पर काम कर रहे हैं. टाइगर के साथ कृति सेनन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. लेकिन दूसरे पार्ट में कृति को तारा सुतारिया ने रिप्लेस कर दिया है.

हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया की एंट्री

ये बात तो लंबे समय से कही जा रही थी कि हीरोपंती का सीक्वल बनाया जाएगा, लेकिन टाइगर के अपोजिट किस अभिनेत्री को कास्ट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस था. लेकिन मेकर्स ने अब एक्ट्रेस तारा सुतारिया को टाइगर के अपोजिट कास्ट कर लिया है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दर्शक टाइगर संग तारा की केमिस्ट्री देख पाएंगे. मेकर्स इस समय हीरोपंती 2 के लिए तारा सुतारिया को बेस्ट ऑपशन मान रहे हैं. प्रोडक्शन हाउस से एक प्रवक्ता ने शेयर करते हुए कहा,“साजिद सर ने अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म में तारा के कुछ सीन देखे थे और उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने उनका दिल जीत लिया था। वह एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, जो टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती 2 में भूमिका के लिए एक परफ़ेक्ट मैच होंगी.

The beautiful & starlet @TaraSutaria to star in #SajidNadiadwala’s #Heropanti2 opposite @iTIGERSHROFF @khan_ahmedasas @WardaNadiadwala