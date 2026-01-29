'कछुआ छाप अगरबत्ती है' अक्षय संग पंगे पर बोले परेश रावल, बताया क्यों हेरा फेरी में हो रही देरी

फिल्म 'हेरा फेरी 3' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. इसको लेकर अफवाहें चल रही थीं कि ये फिल्म बंद पड़ गई है. पिक्चर के शुरू होने से पहले बाबूराव का किरदार निभाने वाले एक्टर परेश रावल ने पिक्चर को छोड़ दिया था. अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उनपर कानूनी मुकदमा किया. इसके बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उनसे बात कर उन्हें वापस आने को कहा था. अब परेश ने पिक्चर के लेट होने पर बात की है. एक्टर ने बताया कि फिलहाल इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं.

और पढ़ें

अक्षय के मुकदमे पर क्या बोले परेश?

द लावारी शो के साथ हालिया इंटरव्यू में परेश रावल ने फिल्म के रुके होने की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया. एक्टर ने कन्फर्म किया कि इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट 'निश्चित रूप से' बनेगा. लेकिन साथ ही साफ किया कि देरी का उनसे कोई लेना-देना नहीं है. रावल ने दावा किया कि रुकावट, अक्षय कुमार और फिल्म के मेकर्स के बीच एक 'तकनीकी मुद्दे' की वजह से है.

फिल्म पर कानूनी परेशानियों की खबरों को खारिज करते हुए एक्टर ने कहा कि अक्षय के उन पर 25 करोड़ रुपये का मुकदमा करने की रिपोर्ट्स बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं. परेश ने कहा, 'जो बीच में ये सब फैला था कि अक्षय कुमार ने मुझ पर 25 करोड़ का मुकदमा किया है, वो सब ठीक है यार, ये तो कछुआ छाप अगरबत्ती जैसा है.' रावल ने आगे कहा कि प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार के बीच तकनीकी मामला सुलझते ही वे फिल्म करने को तैयार हैं.

Advertisement

बाबूराव के बिना कुछ नहीं हेरा फेरी

अपने आइकॉनिक किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे के बारे में परेश रावल ने बात की. उन्होंने साफ किया कि बाबू राव के बिना हेरा फेरी 3 नहीं चलेगी. एक्टर ने कहा कि बिना बाबू राव के फिल्म बनाने की कोशिश 'विनाश' होगी. परेश बोले, 'लेकिन विनम्रता की कीमत पर भी मैं कह रहा हूं कि अगर वे बाबू राव के बिना हेरा फेरी करने का आइडिया लेकर चल रहे हैं, तो ये एक डिजास्टर होगा.'

रावल ने अंत में दोहराया कि मामला उनसे सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है. साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि फिल्म जरूर बनेगी. एक्टर ने कहा, 'अगर दोनों के बीच ये सुलझ गया, तो मैं कागज पर साइन कर दूंगा. ये 100% होगी.'

जानकारी के लिए बता दें कि पहली 'हेरा फेरी' फिल्म, मलयालम फिल्म 'रामजी राव स्पीकिंग' (1989) पर आधारित थी. ये हिट साबित हुई और भारत की सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली कॉमेडी फिल्मों में से एक बनी. इसका सीक्वल 'फिर हेरा फेरी' (2006) में आया था, जिसे दिवंगत डायरेक्टर नीरज वोरा ने बनाया था. फिलहाल 'हेरा फेरी 3' के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता हैं. लेकिन फैंस ओजी ट्रियो, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को फिर से एक साथ देखने के लिए उत्साहित हैं.

---- समाप्त ----