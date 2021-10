ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने फैमिली के साथ मनाया 73वां बर्थडे, धर्मेंद्र संग दिखी ट्यूनिंग

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने शन‍िवार को फैमिली और दोस्तों के साथ अपना 73वां जन्मदिन मनाया. उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र, बेटी ईशा देओल, फिल्म निर्माता और शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी और अपने सह अभिनेता संजय खान के साथ बर्थडे सेलीब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.

इस छोटी सी पार्टी के लिए हेमा और धर्मेंद्र ने एक दूसरे को ट्यून‍िंग करते हुए रेड कलर के मैंच‍िंग कपड़े पहने थे. हेमा मालिनी ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा “परिवार और कुछ दोस्तों के साथ घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन”.

बेटी ईशा ने दी मां को बधाई

हेमा मालिनी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर ईशा ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. उन्होंने अपनी मां के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “ हैप्पी बर्थडे मम्मा ! लव यू आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, आपके हर सुख दुख में साथ रहूंगी, आपकी बिट्टू “

