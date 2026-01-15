scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं मुस्कुरा रही हूं, श‍िकायत मत करना', क्यों बोलीं हेमा मालिनी? पोल‍िंग बूथ पर आईं नजर

BMC चुनाव में वोट डालने पहुंचीं हेमा मालिनी ने ट्रोल्स को दिया मजेदार जवाब. स्याही लगी उंगली दिखाते हुए हेमा मुस्कुराईं और बोलीं – अब तो शिकायत मत करना. हेमा का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
हेमा मालिनी ने दिया जवाब (Photo: Yogen Shah)
हेमा मालिनी ने दिया जवाब (Photo: Yogen Shah)

गुरुवार को मुंबई में चल रहे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में वोट डालने पहुंचीं हेमा मालिनी ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन हेमा मालिनी वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाती नजर आईं. वह पोलिंग बूथ से बाहर निकलते समय कैमरों के सामने पोज देती दिखीं और अपनी शानदार मुस्कान भी बिखेरी.

हेमा ने दिया जवाब

पैपराजी के सामने पोज देते हुए हेमा मालिनी स्माइल करती नजर आईं. उन्होंने कहा कि- मैं मुस्कुरा रही हूं, ठीक है? अब शिकायत मत करना कि मैं मुस्कुराती नहीं हूं. 

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra,Hema Malini
'मुझे लगा वो और जिएंगे', धर्मेंद्र को हर पल याद करती हैं हेमा मालिनी
hema malini On Sunny Deol
हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस'? बोलीं- जब मेरे जख्म...
Dharmendra last movie ikkis
धर्मेंद्र का राजकीय सम्मान के साथ नहीं हुआ अंतिम संस्कार, नाराज शोभा डे, कहा- देओल फैमिली...
hema malini
कभी भूतिया बंगले में रहा करती थीं हेमा, गला दबाने की कोई करता था कोशिश
Dharmendra last movie ikkis
आख‍िरी फ‍िल्म में धर्मेंद्र का डांस सीन, उठने में थी तकलीफ, मगर रात 3 बजे किया शूट

यह सब उस घटना के कुछ दिनों बाद हुआ है, जब मथुरा में हुए एक स्पोर्ट्स इवेंट का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस वीडियो में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी एमपी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में खिलाड़ियों को मेडल देते हुए नजर आई थीं. लेकिन कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और कहा कि वह मुस्कुरा नहीं रही थीं. वो काफी सख्त रुख अपनाए हुए थीं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IWMBuzz (@iwmbuzz)

बीएमसी चुनाव के दौरान कई और सेलेब्रिटीज भी वोट डालने पहुंचे. इनमें ट्विंकल खन्ना, जॉन अब्राहम, दिव्या दत्ता, तमन्ना भाटिया और किरण राव भी अलग-अलग पोलिंग बूथ पर नजर आए.

धर्मेंद्र की याद में हेमा

Advertisement

हेमा भले ही निजी जिंदगी के दर्द को भूल प्रोफेशनली आगे बढ़ गई हैं लेकिन वो दिग्गज एक्टर पति धर्मेंद्र के निधन के सदमे से अब भी उबर नहीं पाई हैं. वो उन्हें हर पल याद करती हैं. 

हेमा ने हाल ही में बताया था कि- मैं बहुत गहरे दुख में थी, और वो दुख अभी भी है. लेकिन मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है. सब कहते हैं मैं मजबूत हूं...और मैं मजबूत हूं भी. मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ना ही होगा. हम 57 साल तक साथ थे. मैं उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, मुझे हर मिनट उनकी याद आती है.

हेमा ने बताया था कि कैसे धर्मेंद्र हर पल उनसे हाल-चाल लेते रहते थे. वो बोलीं- ऐसा नहीं था कि हम हर समय साथ रहते थे. लेकिन वो हमेशा मुझसे पूछते रहते थे 'तुम कहां हो? कब आ रही हो? क्या तुम वापस आ रही हो? तो मैं भी लोनावला से वापस आ जाता हूं. वो जब भी लोनावला से वापस आते थे तब मेरे और परिवार के साथ वक्त बिताते थे. उनके बिना मुझे बहुत दुख होता है. मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी?.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement