गुरुवार को मुंबई में चल रहे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में वोट डालने पहुंचीं हेमा मालिनी ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन हेमा मालिनी वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाती नजर आईं. वह पोलिंग बूथ से बाहर निकलते समय कैमरों के सामने पोज देती दिखीं और अपनी शानदार मुस्कान भी बिखेरी.

हेमा ने दिया जवाब

पैपराजी के सामने पोज देते हुए हेमा मालिनी स्माइल करती नजर आईं. उन्होंने कहा कि- मैं मुस्कुरा रही हूं, ठीक है? अब शिकायत मत करना कि मैं मुस्कुराती नहीं हूं.

यह सब उस घटना के कुछ दिनों बाद हुआ है, जब मथुरा में हुए एक स्पोर्ट्स इवेंट का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस वीडियो में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी एमपी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में खिलाड़ियों को मेडल देते हुए नजर आई थीं. लेकिन कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और कहा कि वह मुस्कुरा नहीं रही थीं. वो काफी सख्त रुख अपनाए हुए थीं.

बीएमसी चुनाव के दौरान कई और सेलेब्रिटीज भी वोट डालने पहुंचे. इनमें ट्विंकल खन्ना, जॉन अब्राहम, दिव्या दत्ता, तमन्ना भाटिया और किरण राव भी अलग-अलग पोलिंग बूथ पर नजर आए.

धर्मेंद्र की याद में हेमा

हेमा भले ही निजी जिंदगी के दर्द को भूल प्रोफेशनली आगे बढ़ गई हैं लेकिन वो दिग्गज एक्टर पति धर्मेंद्र के निधन के सदमे से अब भी उबर नहीं पाई हैं. वो उन्हें हर पल याद करती हैं.

हेमा ने हाल ही में बताया था कि- मैं बहुत गहरे दुख में थी, और वो दुख अभी भी है. लेकिन मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है. सब कहते हैं मैं मजबूत हूं...और मैं मजबूत हूं भी. मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ना ही होगा. हम 57 साल तक साथ थे. मैं उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, मुझे हर मिनट उनकी याद आती है.

हेमा ने बताया था कि कैसे धर्मेंद्र हर पल उनसे हाल-चाल लेते रहते थे. वो बोलीं- ऐसा नहीं था कि हम हर समय साथ रहते थे. लेकिन वो हमेशा मुझसे पूछते रहते थे 'तुम कहां हो? कब आ रही हो? क्या तुम वापस आ रही हो? तो मैं भी लोनावला से वापस आ जाता हूं. वो जब भी लोनावला से वापस आते थे तब मेरे और परिवार के साथ वक्त बिताते थे. उनके बिना मुझे बहुत दुख होता है. मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी?.

