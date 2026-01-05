scorecardresearch
 
आखिरी दिनों में धर्मेंद्र की हालत देख टूट गई थीं हेमा मालिनी, पति को खोने का छलका दर्द, बोलीं- बहुत मुश्किल...

24 नवंबर 2025 को हुए धर्मेंद्र के निधन ने हर किसी को हिलाकर रख दिया. निधन से पहले धर्मेंद्र कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे. वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. धर्मेंद्र को अस्पताल में बीमारी से लड़ते देखना परिवार के लिए बेहद मुश्किल था. खुद हेमा मालिनी ने एक्टर के आखिरी दिनों के बारे में जानकारी साझा की है.

धर्मेंद्र को हेमा मालिनी ने किया याद. (Photo: X @dreamgirlhema)
बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. उम्र संबंधित बीमारियों से जूझने के बाद उन्होंने 89 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. धर्मेंद्र को गुजरे हुए महीनेभर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. मगर दिग्गज अभिनेता को खोने का दर्द उनके परिवार और तमाम चाहनेवालों के दिल में आज भी हरा है. अब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को खोने का दर्द बयां किया है.

परिवार को धी धर्मेंद्र के ठीक होने की उम्मीद

हेमा मालिनी ने अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में धर्मेंद्र के आखिरी दिनों के बारे में बताया है. ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा कि एक्टर के अंतिम दिनों में उन्हें उस तरह देखना मुश्किल था और किसी को भी इस स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि परिवार को उनके ठीक होने की उम्मीद थी, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मौके आए थे जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन वो ठीक होकर घर लौटे थे. 

धर्मेंद्र को खोने का दर्द बयां करते हुए हेमा मालिनी बोलीं- यह असहनीय सदमा था. वो वक्त हमारे लिए खराब रहा, क्योंकि जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक महीने तक हम संघर्ष कर रहे थे. अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा था हम लगातार उससे जूझने की कोशिश कर रहे थे. मैं, ईशा, आहाना, सनी और बॉबी हम सभी उनके साथ वहां मौजूद थे. पहले भी कई दफा ऐसा हुआ था जब वो ( धर्मेंद्र) अस्पताल गए थे और ठीक होकर लौटे थे. हमें लगा था कि इस बार भी आ जाएंगे. 

'वो हमसे अच्छे से बातें कर रहे थे. 16 अक्टूबर को मेरे बर्थडे पर उन्होंने मुझे विश भी किया था. उनका बर्थडे भी 8 दिसंबर को था. वो 90 साल के होने वाले थे. हम उनके जन्मदिन को अच्छे से सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे थे. तैयारियां भी चल रही थीं और फिर अचानक उनका निधन हो गया. उन्हें उस हाल में देखना पर्सनली मेरे लिए काफी मुश्किल था. किसी को इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहिए.' 

काम पर लौटीं हेमा मालिनी

हेमा मालिनी ने आगे कहा कि नए साल में वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काम पर लौट चुकी हैं. एक्ट्रेस बोलीं- मैंने अपना कम शुरू कर दिया है. मैं अपनी परफॉर्मेंसेस, शोज शुरू करूंगी. जो भी काम हैं उन्हें पूरा करूंगी, क्योंकि इससे धरम जी को खुशी मिलती थी. 

---- समाप्त ----
