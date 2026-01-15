scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कोई नहीं जो सुनवाई करे...', हेमा मालिनी को देखकर पोलिंग बूथ पर चिल्लाया बुजुर्ग, खड़ी सुनती रहीं एक्ट्रेस

BMC चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंचीं हेमा मालिनी को पोलिंग बूथ के बाहर एक बुजुर्ग ने घेर लिया. लंबी लाइन और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए शख्स ने जताया गुस्सा. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आए.

Advertisement
X
हेमा मालिनी पर शख्स ने जताई नाराजगी (Photo: Yogen Shah)
हेमा मालिनी पर शख्स ने जताई नाराजगी (Photo: Yogen Shah)

आज यानी 15 जनवरी को मुंबई में BMC चुनाव हो रहे हैं. इस दौरान एक्ट्रेस-पॉलिटीशियन हेमा मालिनी भी अपना वोट डालने पहुंचीं. जमनाबाई नारसी स्कूल के बाहर वोट डालने के बाद जब वो अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए लोगों से मतदान करने की अपील कर रही थीं तब उन्हें एक शिकायतकर्ता ने घेर लिया. लेकिन हेमा चुपचाप उसकी बात सुनती हुईं नजर आईं. 

हेमा पर गुस्साए बुजुर्ग

वोटिंग बूथ के बाहर शख्स ने चिल्लाते हुए प्रशासन पर गैर-जिम्मेदारी का आरोप लगाया. जब हेमा मीडिया से बात कर रही थीं तब उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि- मैं 60 साल का हूं. सुबह 7:30 बजे से खड़ा हूं और अब 9:30 बज गए हैं. मैं अब वोट डाल पाया हूं. कोई नहीं है जो सुनवाई करे. कोई जवाबदेही के लिए नहीं है. बल्कि बीजेपी पार्टी तक का यहां कोई नहीं है. 

सम्बंधित ख़बरें

Hema malini gave reply to trolls
'मैं मुस्कुरा रही हूं', क्यों बोलीं हेमा मालिनी? पोल‍िंग बूथ पर आईं नजर
Dharmendra,Hema Malini
'मुझे लगा वो और जिएंगे', धर्मेंद्र को हर पल याद करती हैं हेमा मालिनी
hema malini On Sunny Deol
हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस'? बोलीं- जब मेरे जख्म...
Dharmendra last movie ikkis
धर्मेंद्र का राजकीय सम्मान के साथ नहीं हुआ अंतिम संस्कार, नाराज शोभा डे, कहा- देओल फैमिली...
hema malini
कभी भूतिया बंगले में रहा करती थीं हेमा, गला दबाने की कोई करता था कोशिश

शख्स का चिल्लाना सुनकर हेमा थोड़ा पीछे हट जाती हैं. और मामला शांत करने के लिए अपनी टीम से किसी को आगे कर देती हैं, ये देख शिकायतकर्ता और भड़क जाता है. वो कहता है- आपको जवाब देना होगा ना. सेलिब्रेटी आते हैं और वोट डालकर चले जाते हैं. आम आदमी यहां खड़ा रह जाता है. ये गलत है. 

Advertisement

हेमा शिकायत करने वाले के गुस्से को दरकिनार कर देती हैं और पुलिस और टीम के बीच-बचाव करने के बाद मीडिया से बात करती हैं. वो कहती हैं- बीजेपी पार्टी को ही आना चाहिए, वही यहां अच्छा काम करेगी. इतना कहकर हेमा वहां से चली जाती हैं. 

हेमा मालिनी का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है. इस पर यूजर्स अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि हेमा मालिनी को बुजुर्ग को थोड़ी सांत्वना तो देनी चाहिए थी. वो सुबह से वहां खड़े थे. किसी को भी गुस्सा आएगा. हालांकि फैंस ने हेमा का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे मौकों पर चुप रहना ही बेहतर होता है. एक्ट्रेस ने बिल्कुल सही किया जो कुछ नहीं कहा. 

मालूम हो कि, महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान जारी है जिसमें मुंबई भी शामिल है. मतदान प्रक्रिया शाम 5:30 बजे तक चलेगी. मुंबई के अलावा ठाणे नवी मुंबई उल्हासनगर कल्याण डोंबिवली भिवंडी निजामपुर और कई अन्य नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं. चुनावों में कुल 29 नगर निगम शामिल हैं और इन सभी स्थानों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. कई सेलेब अभी तक अपना मतदान कर चुके हैं. और लोगों से अपील की है कि वो भी अपने घरों से निकलकर वोट डालें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement