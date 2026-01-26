धर्मेंद्र को मिलेगा पद्म विभूषण, हेमा मालिनी हुईं इमोशनल, ईशा देओल बोलीं- हमारे पापा...

दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा धर्मेंद्र को दिए जा रहे इस सम्मान के ऐलान के बाद से देओल परिवार में खुशी का माहौल है. हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है. ईशा देओल भी पिता को दिए जा रहे इस सम्मान से काफी खुश हैं.

और पढ़ें

हेमा मालिनी ने कही ये बात

धर्मेंद्र के नाम हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की तस्वीर साझा की है साथ ही एक्टर के सिनेमा में योगदान और भारत सरकार द्वारा उन्हें दिए गए इस सम्मान पर खुशी जाहिर की है.

हेमा मालिनी ने लिखा- यह जानकर वाकई बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सरकार ने धर्मेंद्र जी को फिल्मी दुनिया में उनके महान योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है.

चर्चा में ईशा की पोस्ट

ईशा देओल भी पिता को मिलने वाले सम्मान से काफी खुश हैं. उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर खास पोस्ट शेयर की है. ईशा ने अपनी पोस्ट में सबसे पहले फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाई दी. फिर भाई सनी को उनकी फिल्म बॉर्डर 2 के लिए सपोर्ट किया और पिता धर्मेंद्र को मिले सम्मान पर भी खुशी व्यक्त की है.

Advertisement

ईशा देओल ने पोस्ट में लिखा- गणतंत्र दिवस की बधाई. उन्होंने आगे कहा- हमें बहुत खुशी है कि हमारे पापा को इतने बड़े पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है.

ईशा ने पोस्ट में आगे फैंस से उनके भाई सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 देखने की भी अपील की. ईशा ने लिखा- बॉर्डर 2 अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर देखिए. हमने बीती रात फिल्म देखी और सनी देओल ने शानदार काम किया है.

बता दें कि ईशा देओल ने बीती रात बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी. स्क्रीनिंग में उन्होंने भाई सनी संग भी पोज दिए थे. पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार ईशा और अहाना भाई सनी संग नजर आईं. दोनों को भाई संग देखकर फैंस की खुशी का भी ठिकाना नहीं है. फैंस का कहना है कि देओल परिवार में हमेशा यूं ही प्यार बना रहे.

---- समाप्त ----