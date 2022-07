8 महीने की उम्र में पहली बार स्क्रीन पर दिखी थीं Kiara Advani, मां संग किया था काम, क्या आपने देखा?

ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी आज बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं. कियारा की एक्टिंग के साथ फैंस उनकी खूबसूरती पर भी फिदा रहते हैं. कियारा आडवाणी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. कियारा के बर्थडे के खास मौके पर आज हम आपको एक्ट्रेस का एक स्पेशल वीडियो दिखा रहे हैं, जो यकीनन आपका दिन बना देगा.

जब स्क्रीन पर दिखी थीं नन्ही कियारा...

कियारा कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस कर रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस ने एक्टिंग की दुनिया में कदम 8 महीने की उम्र में ही रख दिया था. कियारा ने नन्ही सी उम्र में पहली बार एक एडवरटाइजमेंट कमर्शियल के लिए काम किया था, जिसमें उनकी मां भी साथ दिखी थीं. रिपोर्ट्स की मानें तो कियारा ने जब पहली बार कैमरा फेस किया था, तब वो सिर्फ 8 महीने की थीं.

यहां देखें कियारा का वीडियो....

Found this gem!My first ever advertisement with my mommy!Love you mumma, I am, because of you ❤️ #HappyMothersDay ❤️ pic.twitter.com/lieAbHTRwM