हीरो बनेगा गोविंदा का बेटा, हॉरर फिल्म से होगा ग्रैंड डेब्यू, साजिद खान करेंगे लॉन्च!

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता आहूजा के लाडले बेटे यशवर्धन आहूजा जल्द ही फिल्मों में कदम रखने वाले हैं. रिपोर्ट्स हैं कि यशवर्धन डायरेक्टर साजिद खान की फिल्म से अपना ग्रैंड डेब्यू करेंगे. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. सुनीता भी कई इंटरव्यूज में बेटे के डेब्यू पर बात कर चुकी हैं.

फैंस का दिल जीतेंगे यशवर्धन?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, साजिद खान की अगली निर्देशित फिल्म में यशवर्धन आहूजा लीड एक्टर के तौर पर दिखाई देंगे. उनके साथ 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल भी नजर आएंगी. दोनों का फिल्म में अहम रोल होगा. फिल्म पर काम भी शुरू हो चुका है.

सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है- 23 जनवरी से मुंबई के फिल्म सिटी में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है. मेकर्स ने जानबूझकर इस दिन को चुना, ताकि फिल्म की शुरुआत बसंत पंचमी के शुभ अवसर के साथ हो सके.

हॉरर फिल्म से होगा यशवर्धन का डेब्यू?

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि साजिद खान ने लंबे ब्रेक के बाद फिर से डायरेक्शन की कमान संभाल ली है. मगर इस बार वो कॉमेडी नहीं, बल्कि एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि साजिद खान कॉमेडी फिल्मों से हटकर कुछ अलग करने जा रहे हैं. वो इस बार 'हंड्रेड' के साथ हॉरर जॉनर में कदम रख रहे हैं. डायरेक्टर के तौर पर साजिद के लिए भी ये बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इस बार वो अपने कंफर्ट जोन से हटकर कुछ नया कर रहे हैं.

गोविंदा के बारे में सुनीता ने कही थी ये बात

बता दें कि हाल ही में सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा ने अपने बेटे यशवर्धन का करियर बनाने में कोई मदद नहीं की. सुनीता ने बोली थीं- यशवर्धन ने गोविंदा का बेटा होने के बावजूद भी उनसे नहीं कहा कि आप मेरी मदद करो. गोविंदा ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की.

बता दें कि गोविंदा के बाद उनके बेटे यशवर्धन को बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. फैंस भी यशवर्धन को हीरो के तौर पर देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं.

