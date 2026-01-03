जब गोविंदा के पैर में लगी गोली, अस्पताल में थी पुलिस की भीड़, भांजी बोली- इमोशनल...

बॉलीवुड के सितारे गोविंदा पिछले साल काफी मुश्किलों से गुजरे थे. उनके पैर पर गलती से गोली चल गई थी. ये घटना एक्टर से खुद हुई थी. वो एक सुबह अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, तभी अचानक गोली उनपर चली और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इस खबर से एक्टर के सभी फैंस और घरवाले काफी हैरान-परेशान हो गए थे.

गोविंदा के साथ हुए हादसे पर क्या बोली भांजी रागिनी?

गोविंदा के साथ हुए हादसे ने उनके परिवार पर भी गहरा असर डाला था. उनकी भांजी एक्ट्रेस रागिनी खन्ना अपने मामा की खबर सुनकर काफी इमोशनल हो गई थीं. विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर एक्टर की भांजी ने उस हादसे की पूरी कहानी बताई. रागिनी ने कहा, 'मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें फोन आया था कि चिची मामा (गोविंदा) को गोली लग गई है. हम सब उस वक्त बहुत सदमे में थे.'

'मैंने उनसे पूछा कि किसने गोली मारी?तो फिर मम्मी ने बताया कि उन्होंने खुद को गोली मारी है. मम्मी तुरंत अस्पताल भागीं और मैं तब भी बहुत शॉक में थी. मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी. मेरे अंदर से बहुत तरह के इमोशनल रिएक्शन्स निकल रहे थे. इसलिए मैंने सोचा कि अभी जाने से शायद और टेंशन बढ़ जाएगी मेरी वजह से, तो मैं 3 घंटे लेट पहुंची.'

फैंस की बातों पर क्या बोलीं रागिनी?

रागिनी से आगे ये भी पूछा गया कि फैंस को एक्टर के साथ हुए हादसे पर विश्वास नहीं था. तो उन्होंने इसपर कहा, 'अस्पताल में ही 200 पुलिसवाले थे और उनके घर के बाहर भी 50 पुलिसवाले थे ये पता करने के लिए कि हुआ क्या था. ऐसे हालात में अगर कोई झूठ बोल रहा होता, तो वो भला कैसे बच पाता?'

'मुझे अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है. उन्होंने पूरी छानबीन की, सब कुछ अच्छे से जांचा और उन्हें संतोषजनक जवाब मिला. क्योंकि अगर कोई और इसमें शामिल होता, तो इतने बड़े आदमी के साथ ऐसा करके वो बच ही नहीं पाता. वैसे भी, एक महीने के अंदर वो ठीक हो गए, एक महीने में ही वो अपने पैरों पर खड़े हो गए थे.'

बता दें कि गोविंदा के पैर में लगी गोली के कारण उनका और भांजे कृष्णा अभिषेक का रिश्ता भी सुधरा था. कृष्णा इस खबर के बाद अपने मामा से मिलने पहुंचे थे. एक्टर ने खुलासा किया था कि उनके और मामा गोविंदा के बीच सुलह हो गई है. उन्हें उनकी मामी सुनीता ने भी माफ कर दिया है.

