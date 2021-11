Govinda Naam Mera First Look: मिलिए टपोरी गोविंदा की हॉट वाइफ, नॉटी गर्लफ्रेंड से

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने एक नई फिल्म का ऐलान किया है. इस फिल्म का नाम Govinda Naam Mera है. फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में हैं. विक्की के साथ भूमि पेड्नेकर और कियारा आडवाणी की जोड़ी नजर आने वाली है. विक्की के किरदार का नाम गोविंदा वाघमारे होगा. भूमि, गोविंदा की हॉट वाइफ बनी हैं. कियारा, गोविंदा की नॉटी गर्लफ्रेंड हैं.

मिलिए गोविंदा और उसकी पार्टनर्स से

फिल्म के तीन पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं. इन पोस्टर्स से विक्की कौशल, भूमि पेड्नेकर और कियारा आडवाणी के किरदारों का परिचय जनता से करवाया गया है. विक्की के पोस्टर के कैप्शन में लिखा है- गोविंदा वाघमारे से मिलिए. इसका दिल गोल्ड का और डांस मूव बोल्ड हैं.'

फिल्म के ऐलान के साथ कहा गया था कि यह दर्शकों को खूब हंसाएगी, कंफ्यूज करेगी और इसमें बहुत सारा हंगामा भी होगा. 'गोविंदा मेरा नाम' एक कॉमेडी फिल्म है, जो साल की सबसे एंटरटेनिंग फिल्म होगी. ये फिल्म 10 जून 2022 को रिलीज होना तय हुई है. 'गोविंदा मेरा नाम' को डायरेक्टर शशांक खेतान लिखेंगे और बनाएंगे.

शादी के बाद हनीमून पर नहीं जाएंगे Vicky Kaushal-Katrina Kaif, काम से नहीं लेंगे ब्रेक!

What’s a story without a few twists? And what’s a story without a gorgeous lady to bring them! #GovindaNaamMera, a package of entertainment for you is coming to cinemas on 10th June, 2022!@apoorvamehta18 @AndhareAjit @vickykaushal09 @bhumipednekar @advani_kiara #ShashankKhaitan pic.twitter.com/vZIRCNRseg — Karan Johar (@karanjohar) November 12, 2021

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान है खास, ये सेलेब्स कर चुके हैं शाही अंदाज में शादी, अब कटरीना-विक्की, राजकुमार-पत्रलेखा की तैयारी?

इन फिल्मों में नजर आएंगे सभी स्टार्स

'गोविंदा मेरा नाम' के अलावा विक्की कौशल फिल्म 'सैम बहादुर' और 'द इम्मॉर्टल अश्वथामा' में नजर आएंगे. भूमि पेड्नेकर के पास 'रक्षाबंधन' और 'बधाई दो' जैसी फिल्में हैं. और कियारा आडवाणी के पास 'भूल भुलैया 2' और 'जुग जुग जियो' फिल्म है. फिल्मों के अलावा विक्की कौशल, कटरीना कैफ संग अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं.