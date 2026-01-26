'कृष्णा अभिषेक से बुलवाए जाते हैं अपमानजनक डायलॉग्स', बोले गोविंदा, फिर हुई भांजे से तकरार?

गोविंदा ने हाल ही में अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक को लेकर खुलकर बात की. सुपरस्टार गोविंदा का कहना है कि कृष्णा के टीवी शोज के राइटर्स उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हैं, जिनमें उनके अपने मामा के लिए नकारात्मक बातें होती हैं. गोविंदा का मानना है कि ये सब उनके खिलाफ एक साजिश है.

कृष्णा को किया गोविंदा के खिलाफ

ANI से बातचीत के दौरान गोविंदा ने कहा- अगर आप कृष्णा के टीवी प्रोग्राम देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि राइटर्स उससे ऐसे डायलॉग कहलवाते हैं, जिससे मुझे अपमान महसूस होता है. उन्होंने आगे कहा- मुझे ये भी नहीं पता कि ये लोग कब एक-दूसरे से नाराज होते हैं और कब सब ठीक हो जाता है. मैं खुद थोड़ा ज्यादा स्थिर सोच वाला इंसान हूं.

गोविंदा के बयान पर कृष्णा अभिषेक का जवाब

अब गोविंदा के इस बयान पर कृष्णा अभिषेक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक्टर ने कहा कि वो अपने मामा की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कृष्णा ने गोविंदा को एक लीजेंड बताया और कहा कि उनके आइडियाज 'नेक्स्ट लेवल' होते हैं.

कृष्णा ने कहा- एक ही बात किसी को पॉजिटिव लग सकती है और किसी को तंज जैसी. मैं इसे हमेशा अच्छे तरीके से देखता हूं.

इस बीच, गोविंदा अपने कुछ और बयानों की वजह से भी सुर्खियों में हैं, जिनमें उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर कही गई बातें और शादी से जुड़ी खबरें शामिल हैं. बातचीत में गोविंदा ने पत्नी सुनीता संग तलाक को लेकर भी बयान दिया. और बताया कि उनके परिवार को उनके खिलाफ करने की साजिश रची जा रही है, सालों से ये हो रहा है. किसी ने उन्हें पहले ही चेताया था. वो बस चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए.

गोविंदा की फिल्में

गोविंदा आखिरी बार फिल्म ‘रंगीला राजा’ में नजर आए थे. इस फिल्म का निर्देशन सिकंदर भारती ने किया था और इसे पहलाज निहलानी ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में मिशिका चौरसिया और अनुपमा अग्निहोत्री भी अहम भूमिकाओं में थीं.

ये फिल्म 18 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह तमिल फिल्म ‘नेत्रिकन’ का रीमेक थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही और क्रिटिक्स से भी इसे निगेटिव रिव्यू मिले.

