सलमान खान संग लड़ाई में KRK ने घसीटा गोविंदा का नाम, मिला ये जवाब

सलमान खान और कमाल आर खान उर्फ केआरके के बीच का मामला आए दिन बढ़ता जा रहा है. अब इस मामले से गोविंदा का नाम भी गया है. असल में केआरके ने एक ट्वीट के जरिए इस लड़ाई में गोविंदा नाम घसीट लिया है. केआरके के ट्वीट के मुताबिक उन्हें गोविंदा का सपोर्ट मिला है. केआरके KRK के ट्वीट के बाद गोविंदा ने इस मामले में अपने नाम के आने पर सफाई दी है.

केआरके ने किया गोविंदा को लेकर ट्वीट

KRK ने अपने ट्वीट में लिखा, 'गोविंदा भाई आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. मैं आपको निराश नहीं करूंगा.' केआरके ने यह ट्वीट 29 मई को किया था. इस ट्वीट के बाद माना जाने लगा कि केआरके और सलमान खान के बीच की लड़ाई में गोविंदा ने केआरके को सपोर्ट किया है. हालांकि इस बारे में पता लगने के बाद गोविंदा खुश नहीं है.

Govinda Bhai thank you for your love and support. I won’t disappoint you! ❤️