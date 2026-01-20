टूटेगी गोविंदा की 40 साल की शादी? पत्नी के आरोपों से परेशान, बोले- दबाव ना डालें...

बॉलीवुड हीरो गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. सुनीता ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा ने बेटे यश का करियर बनाने में मदद नहीं की है. ना ही उन्हें बेटी की शादी की चिंता है. गोविंदा ने पत्नी सुनीता के सभी आरोप पर अपना पक्ष रखा है.

सुनीता के लिए क्या बोले गोविंदा

जब गोविंदा से सुनीता के बयान के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने ANI से कहा, मैंने कितनी बार शादी की है? 40 साल हो गए. क्या मैंने 2-3 शादियां कर ली हैं? जो लोग इतनी बार शादी करते हैं, उनकी बीवियां कुछ नहीं कहतीं और वो घूमते-फिरते मजे करते हैं. फिल्म लाइन में ये बातें सोसाइटी में नहीं उछाली जातीं. इस इंडस्ट्री में मैंने शायद ही किसी को बेदाग देखा हो, लेकिन जब घिर जाते हो, तो सोचते हो कि कैसे निकलें.

गोविंदा ने कहा कि उनकी पत्नी और भांजे कृष्णा अभिषेक को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है. गोविंदा कहते हैं कि कृष्णा अभिषेक के टीवी प्रोग्राम देख लो, वहां राइटर्स उनसे ऐसी बातें बुलवाते हैं, जो मुझे अपमानित करें. मैंने उन्हें कहा कि तुझे इस्तेमाल करके मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, सावधान रह. जब मैंने कृष्णा को चेतावनी दी, तो सुनिता नाराज हो जाती हैं. पता नहीं ये लोग कब एक-दूसरे से नाराज होते हैं और कब ठीक. मैं तो सीधा-सादा इंसान हूं.

क्यों नहीं की बच्चों की मदद

सुनीता ने कहा था कि गोविंदा ने बच्चों का करियर बनाने में कोई मदद नहीं की. उन्होंने जवाब में कहा कि मैं अपनी औकात के हिसाब से काम कर रहा हूं. प्रोड्यूसर्स-डायरेक्टर्स से बच्चों की बात नहीं करता. ये इंडस्ट्री मेरी फैमिली है, यहां से पैसा और शोहरत कमाई है, इसलिए इस पर काला धब्बा नहीं लगाना चाहता. लेकिन इस इंडस्ट्री में सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये बातें यूं ही नहीं हो रही हैं. कोई साजिश चल रही है, लोग मेरे बारे में गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

फैमिली से की गुजारिश

फैमिली वालों से ऐसी बयानबाजी बंद करने की रिक्वेस्ट करते हुए गोविंदा ने कहा, मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसे हालात न बनाओ जो मुझे दबाव में डाल दें, खासकर अपनी फैमिली से.

कर्म करेगा फैसला

गोविंदा ने ये भी कहा कि जब वो आउटसाइडर थे और फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, तो तीन फिल्में अनाउंस करने पर लोगों की भौंहें तन गईं. वो कहते हैं- जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया और तीन फिल्में अनाउंस कीं, तो लोग कहते थे, मेरे बाप की तौबा, इसने हिम्मत कैसे की फिल्में अनाउंस करने की. अब जब मैं शिवसेना जॉइन कर प्रचारक बना हूं, तभी ये शुरू हो गया. मैं 19-20 साल बिना काम के घर बैठा रहा. इतना लंबा समय. पूरी जिंदगी लोगों के लिए काम किया और ऐसा करना ठीक नहीं.

उन्होंने कहा, मुझे कमजोर मत समझो. बोलने से पहले इंसान के कर्म देखो और अपने कर्म भी देख लो.

