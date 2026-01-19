scorecardresearch
 
क्या सुनीता संग टूट गया गोविंदा का रिश्ता? अफेयर की खबरों पर बोले- दौलत-शोहरत...

गोविंदा को लेकर लंबे समय से ऐसी चर्चा है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. उनकी पत्नी सुनीता भी कई दफा उनके अफेयर को लेकर बात कर चुकी हैं. मगर अब फाइनली गोविंदा ने खुद को लेकर चल रही अफवाहों का जवाब दे दिया है.

गोविंदा ने अफेयर पर तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
गोविंदा ने अफेयर पर तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)

बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा भले ही फिल्मी पर्दे से दूर हैं, मगर पत्नी सुनीता संग अपने रिश्ते को लेकर वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. बीते लंबे समय से गोविंदा को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं. अफेयर से लेकर सुनीता संग तलाक को लेकर भी गोविंदा हेडलाइन्स में हैं. उनके बारे में तरह-तरह बातें कही जा रही हैं. ऐसे में गोविंदा ने खुद को लेकर चल रही अफवाहों पर आखिर चुप्पी तोड़ दी है. गोविंदा का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है. 

गोविंदा ने क्या कहा?

गोविंदा ने पहली बार अपने अफेयर की वायरल खबरों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने ANI संग बातचीत में कहा- यह दौलत और शोहरत किसी को नहीं बख्शती है और इस तरह की साजिशें भी हर किसी के साथ नहीं होती है. मैं एक ऐसे बहुत फेमस एक्टर को जानता हूं, जो इसके विक्टिम थे और अब मैं हूं. हालांकि, मैं उनके जितना बड़ा नहीं हूं. 

'मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस परेशानी से बचा लें. मैं अपने बच्चों की भलाई की भी कामना करता हूं. बहुत स्ट्रगल रहा है. मैं एक सिंपल इंसान हूं. मेरी मां का आशीर्वाद मेरे साथ है.' 

पत्नी संग तकरार पर क्या बोले गोविंदा?

गोविंदा ने खुद को एक धार्मिक इंसान भी बताया. इसी के साथ उन्होंने पत्नी सुनीता संग चल रही अनबन की रिपोर्ट्स पर भी बात की है. गोविंदा ने कहा कि उन्होंने अब इस पूरे मामले पर बोलने का फैसला इसलिए किया है, क्योंकि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी और परेशानी खड़ा करने वाला समझा जा रहा था.  

गोविंदा ने कहा- मैं पिछले कुछ समय से यह देख रहा हूं कि कभी-कभी जब हम चुप रहते हैं, तो या तो इसे कमजोर समझ लिया जाता है या फिर ऐसा मान लिया जाता है कि परेशानी हम में ही है. इसलिए, आज मैं जवाब दे रहा हूं. मुझे बताया गया था कि मेरे परिवार के लोग अनजाने में इसमें शामिल हो सकते हैं, और उन्हें शुरुआत में एहसास भी नहीं होगा कि एक बड़ी साजिश के तहत उनका इस्तेमाल किया जा रहा है. 

'इसका असर सबसे पहले परिवार पर होता है और फिर यह चीज समाज में फैलती हैं. मैं बीते कई सालों से काम से दूर हूं.  मेरी फिल्मों के लिए कोई मार्केट नहीं है. मगर प्लीज इस चीज को ये नहीं समझिएगा कि मैं कोई शिकायत कर रहा हूं या फिर रो रहा हूं. मैंने खुद कई फिल्मों को ठुकराया है, इसलिए मैं इस बारे में रोता नहीं हूं. 

गोविंदा पर सुनीता ने लगाए ये आरोप

वहीं, हाल ही में मिस मालिनी के पॉडकास्ट में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने कहा था कि अगर उन्हें गोविंदा के अफेयर के बारे में कुछ भी कंफर्म हुआ तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी. उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा के अफेयर की खबरों से उनका पूरा परिवार डिस्टर्ब हुआ है. सुनीता ने ये भी दावा किया कि गोविंदा ने बेटे यश के करियर को बनाने में बिल्कुल भी मदद नहीं की. उन्होंने पिता का फर्ज नहीं निभाया. 

गोविंदा और सुनीता के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने साल 1987 में शादी रचाई थी. कपल के दो बच्चे भी हैं. एक बेटी टीना और एक बेटा यशवर्धन. कपल की शादी को करीब 38-39 साल हो गए हैं. मगर सालों बाद उनका रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है.  

---- समाप्त ----
