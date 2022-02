Gangubai Kathiawadi Trailer Reaction: Alia Bhatt की दमदार एक्टिंग को फैंस ने बताया सॉलिड, बोले- Ufff... छा गईं

मचअवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. गंगूबाई के किरदार में आलिया भट्ट ने तहलका मचा दिया है. एक्ट्रेस की जबरदस्त एक्टिंग की झलक देखने के बाद लोग फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. ट्रेलर को शानदारे रिस्पॉन्स मिल रहा है. आलिया का जमकर तारीफ हो रही है.

गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया की धमाकेदार परफॉर्मेंस

आलिया के गंगूबाई लुक से लेकर उनके स्वैग, डायलॉग डिलीवरी पर हर कोई फिदा हो रहा है. सेलेब्स और फैंस ने आलिया की फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद उनकी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है. मौनी रॉय ने ट्रेलर देखने के बाद आलिया को ढेर सारा प्यार भेजा है, साथ ही एक्ट्रेस को नजर ना लगने की दुआ की. करण बूलानी ने लिखा- उफ्फ क्या ट्रेलर है. वहीं ट्विटर पर लोगों ने आलिया की एक्टिंग को सराहा है. आलिया को फेनोमेनल बताया है.

God @aliaa08 Transformation as gangubai is superb

What a performance and transformation

The dialogue delivery 🔥 #GangubaiKathiawadi pic.twitter.com/rd2CnNkw7W — 🅰 (@safeenafirdausi) February 4, 2022

I litterally feel so proud of to stan this queen! The accent, dialogue delivery, performance, her talent ufff I have no words. Aliaaa.....You are phenomenal!#AliaBhatt #GangubaiKathiawadi #GangubaiKathiawadiTrailer @aliaa08 pic.twitter.com/mAD3t74RgM — Resha (@SupremacyAlia) February 4, 2022

आलिया के फैन हुए लोग

लोगों का कहना है कि वे आलिया की इस परफॉर्मेंस का इंतजार नहीं कर पा रहे. गंगूबाई के रोल में फैंस ने आलिया को सॉलिड बताया है. एक्ट्रेस के फैंस को उन पर गर्व महसूस हो रहा है. कई लोग को आलिया को देख स्पीचलेस हो गए हैं. मूवी में अजय देवगन डॉन करीम लाला के रोल में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में अजय की दमदार एंट्री दिखाई गई है. अजय के करीम लाला लुक और धमाकेदार एंट्री ने लोगों को सीटी मारने पर मजबूर कर दिया है.

I just know this movie going to phenomenal! Alia is here to once again serve a solid performance #GangubaiKathiawadi pic.twitter.com/6fxE0LaVA5 — 𝐿. (@intobolly) February 4, 2022

Loved the Trailer. Each and Every bit 💗. Mental Mass 🔥🔥. @aliaa08 Transformation & Nailed it with her Powerful Performance 👏👌🥵⚡. @ajaydevgn Presence 💥💥. #GangubaiKathiawadi pic.twitter.com/b1UDViYEwe — Sai Mohan ᴿᴿᴿ 🌊 (@Sai_Mohan_999) February 4, 2022

I've always always wanted Alia to live a badass character where she could be the hero.

THIS IS THAT 😭🔥#GangubaiKathiawadi pic.twitter.com/AQ59RsltPK — my chand 🌙 (@queenxalia) February 4, 2022

Tears in my eyes. She came back after a long time .I feel very emotional watching my all time fav actor doing this intense role.

our time has come. #AliaBhatt #GangubaiKathiawadi pic.twitter.com/Xsky6gAPkj — I don't want you (@Igotamanbut) February 4, 2022

आलिया की ये फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसे संजय लीला भंसाली ने बनाया है. डायरेक्टर संग आलिया भट्ट की ये पहली फिल्म है. अब मूवी का ट्रेलर देखकर साफ नजर आता है कि पहले ही कोलेबोरेशन में ये जोड़ी धमाल मचाने वाली है.