'वर्ल्ड कप' वाले बयान पर पापा ने पीटा था, घर से निकाल दी गई थी: Poonam pandey

एक्ट्रेस पूनम पांडे प्रोजेक्ट्स से ज्यादा अपने स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में रही हैं. पूनम सबसे पहले उस वक्त लाइमलाइट में आईं, जब उन्होंने क्रिकेट मैच के दौरान एक बोल्ड बयान दे दिया था.

सोशल मीडिया पर पूनम ने ये ऐलान कर दिया था, अगर इंडिया मैच जीतता है, तो वे स्ट्रिप करेंगी. अपने इस बोल्ड बयान के बाद पूनम मीडिया की सुर्खियों में छा गई थीं. कई न्यूजपेपर पर उनके स्टेटमेंट बोल्ड में छपे थे.

अपने उन दिनों को याद करते हुए पूनम पांडे ने आजतक डॉट इन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. पूनम बताती हैं, मुझे अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स पर कई बार पछतावा होता है. हालांकि मैं इनके लिए कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी.

