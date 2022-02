Gangubai Kathiawadi Box Office Collection Day 3: आलिया भट्ट की फिल्म ने पहले वीकेंड में किया कमाल, कमाए इतने करोड़

आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है. फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई करने के बाद पहले वीकेंड में भी फिल्म ने कमाल कर दिखाया है. गंगूबाई ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 10.50 करोड़ रुपए धुआंदार कमाई की थी. अब इसके फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन सामने आ गया है.

आलिया की फिल्म ने की धुआंदार कमाई

संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी ने अपने पहले वीकेंड में 39.12 करोड़ रुपए की कमाई की. इस फिल्म ने शुक्रवार को 10.50 करोड़ रुपए, शनिवार को 13.32 करोड़ रुपए और रविवार को 15.30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी फिल्म की कमाई अच्छी होगी.

#GangubaiKathiawadi needs to show healthy trending on Day 4 [Mon]… #MahaShivratri [Day 5; Tue] is expected to boost biz, should hit ₹ 50 cr on Tue itself… Wed + Thu remains extremely crucial, will decide if it can touch/cross ₹ 60 cr mark in *Week 1*.