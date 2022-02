Vidya Balan की Jalsa का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन होगा फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर

प्राइम वीडियो ने ड्रामा थ्रिलर फिल्म 'जलसा' के वर्ल्ड प्रीमियर की घोषणा कर दी है. फिल्म में विद्या बालन, शेफाली शाह, मानव कौल, रोहिणी हट्टंगड़ी, इकबाल खान, विधात्री बंदी, श्रीकांत मोहन, शफीन पटेल और सूर्या कसीभटला जैसे उम्दा कलाकार नजर आएंगे. सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित, फिल्म जलसा को अबुदंतिया एंटरटेनमेंट और टी-सीरीज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

इस दिन रिलीज होगी जलसा

जलसा एक टॉप पत्रकार और उसके कुक के जीवन के माध्यम से सुनाई गई संघर्ष की एक बेहद आकर्षक और मनोरम कहानी है. मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन और एक उम्दा स्टोरीलाइन से लेस, जलसा आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

सुरेश त्रिवेणी इससे पहले समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 'तुम्हारी सुलु' के लिए विद्या बालन के साथ काम कर चुके हैं. अब यह जोड़ी दूसरी फीचर के लिए एक साथ आ रही है. यह प्राइम वीडियो और विद्या बालन के बीच भी तीसरा सहयोग है. 'जलसा' प्राइम वीडियो और अबुदंतिया एंटरटेनमेंट के बीच लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव में एक अन्य एडिशन है, जिसमें शकुंतला देवी, शेरनी, छोरी, राम सेतु और बेहद लोकप्रिय अमेजन ओरिजिनल सीरीज ब्रीद शामिल हैं. 'जलसा' का 18 मार्च को भारत और दुनिया भर के 240 देशों और क्षेत्रों में अमेजन प्राइम वीडियो पर वैश्विक प्रीमियर होगा.

