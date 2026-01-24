फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और बेटी पर FIR, बिजनेसमैन से 13.5 करोड़ ठगने का आरोप

मशहूर फिल्म डायरेक्टर-प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट और उनकी बेटी कृष्णा भट्ट कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं. मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन को निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये का चूना लगाया है.

यह मामला फिल्म इंडस्ट्री में निवेश और उस पर मिलने वाले भारी-भरकम मुनाफे के वादे से जुड़ा बताया जा रहा है. जिसने अब एक बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला एक बिजनेसमैन की शिकायत से शुरू हुआ. जिसने दावा किया है कि विक्रम भट्ट और उनकी बेटी कृष्णा भट्ट ने उनसे मोटी रकम ली थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 'भट्ट परिवार ने उन्हें सिनेमा और अन्य प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया था. उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि इस निवेश के बदले उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न (मुनाफा) मिलेगा. हालांकि, वक्त गुजरने के साथ न तो उन्हें मुनाफा मिला और न ही उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए रुपये मिले.

13 करोड़ रुपये की हुई ठगी

पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक, यह कोई छोटा-मोटा हेरफेर नहीं बल्कि पूरे 13.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला है. बिजनेसमैन का आरोप है कि विक्रम और उनकी बेटी ने सोची-समझी साजिश के तहत उनसे इतनी बड़ी रकम ऐंठी और बाद में अपने वादे से मुकर गए. जब पीड़ित को अहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब उन्होंने केस दर्ज करवाया है. इसी आधार पर वर्सोवा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की है.

चूंकि मामला करोड़ों रुपये के गबन और आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ा है, इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' (EOW) ने एंट्री ली है. वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के तुरंत बाद, इस मामले को आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW को ट्रांसफर कर दिया गया है.

राजस्थान पुलिस ने किया था अरेस्ट

हालांकि ये पहला मामला नहीं पिछले साल दिसंबर में डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया था. उन पर लगभग 30 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की गई है. राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई थी.

