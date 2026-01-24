scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और बेटी पर FIR, बिजनेसमैन से 13.5 करोड़ ठगने का आरोप

बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी बेटी के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के मुताबिक उन्होंने बिजनेसमैन से पैसे लिए थे और सिनेमा और दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करने पर अच्छे रिटर्न का वादा किया था.

Advertisement
X
विक्रम भट्ट और उनकी बेटी पर FIR (Photo: ITG)
विक्रम भट्ट और उनकी बेटी पर FIR (Photo: ITG)

मशहूर फिल्म डायरेक्टर-प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट और उनकी बेटी कृष्णा भट्ट कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं. मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन को निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये का चूना लगाया है.

यह मामला फिल्म इंडस्ट्री में निवेश और उस पर मिलने वाले भारी-भरकम मुनाफे के वादे से जुड़ा बताया जा रहा है. जिसने अब एक बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है.

क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला एक बिजनेसमैन की शिकायत से शुरू हुआ. जिसने दावा किया है कि विक्रम भट्ट और उनकी बेटी कृष्णा भट्ट ने उनसे मोटी रकम ली थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 'भट्ट परिवार ने उन्हें सिनेमा और अन्य प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया था. उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि इस निवेश के बदले उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न (मुनाफा) मिलेगा. हालांकि, वक्त गुजरने के साथ न तो उन्हें मुनाफा मिला और न ही उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए रुपये मिले.

सम्बंधित ख़बरें

रोमांस-थ्रिल का जबरदस्त कॉम्बो, मूवी मसाला में देखें 'तू या मैं' का ट्रेलर
Sunidhi Chauhan Goa concert
सुनिधि चौहान गोवा के कॉन्सर्ट में नहीं गा पाएंगी ये गाने, इवेंट से पहले एडवाइजरी जारी
Farah Khan Meera Kapoor
शाहिद की पत्नी पर फिदा हुईं फराह, खुलेआम दिया ऑफर, कहा- तुम मेरी फिल्म...
kamal rashid khan, krk arrested
KRK को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, चलाई थीं गोलियां, अब दी अजीब सफाई
Palash Muchhal cheated on smriti mandhana
पलाश पर लगा दूसरी महिला संग बिस्तर पर पकड़े जाने का आरोप, वकील बोले- सबूत है?

13 करोड़ रुपये की हुई ठगी
पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक, यह कोई छोटा-मोटा हेरफेर नहीं बल्कि पूरे 13.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला है. बिजनेसमैन का आरोप है कि विक्रम और उनकी बेटी ने सोची-समझी साजिश के तहत उनसे इतनी बड़ी रकम ऐंठी और बाद में अपने वादे से मुकर गए. जब पीड़ित को अहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब उन्होंने केस दर्ज करवाया है. इसी आधार पर वर्सोवा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की है.

Advertisement

चूंकि मामला करोड़ों रुपये के गबन और आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ा है, इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' (EOW) ने एंट्री ली है. वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के तुरंत बाद, इस मामले को आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW को ट्रांसफर कर दिया गया है.

राजस्थान पुलिस ने किया था अरेस्ट
हालांकि ये पहला मामला नहीं पिछले साल दिसंबर में डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया था. उन पर लगभग 30 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की गई है. राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement