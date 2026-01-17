scorecardresearch
 
'बिगड़ गए एक्टर्स', 8 घंटे काम करने पर बोलीं फरीदा जलाल, दीपिका की डिमांड पर दिया ये जवाब

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे काम करने की डिमांड ने पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी है. हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहा है. अब इसमें वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल भी जुड़ गई हैं. उन्होंने 8 घंटे काम की बात को अपने समय से जोड़ते हुए बयान दिया.

8 घंटे की शिफ्ट पर बोलीं फरीदा जलाल (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल इन दिनों हर तरफ छाई हुई हैं. शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' के टीजर में उन्हें लोगों ने पहली बार गाली देते हुए सुना, जो काफी शॉकिंग था. हालांकि जेन-जी उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. 50 सालों में फरीदा जलाल ने इंडस्ट्री में कई सारे बदलाव देख लिए हैं. 

8 घंटे की शिफ्ट पर क्या बोलीं फरीदा जलाल?

हाल ही में फरीदा जलाल से एक ऐसे मुद्दे पर सवाल किया गया, जो फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है. दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर काफी बवाल हुआ था. एक्ट्रेस को इस कारण से संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से भी हाथ धोना पड़ा. दीपिका के पक्ष में कई लोग खड़े दिखे, वहीं कुछ लोगों ने इस डिमांड को गलत भी कहा. अब फरीदा जलाल ने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है. 

जूम संग बातचीत में वेटरन एक्ट्रेस ने कहा, 'हम लोग तो पहले बहुत घंटों तक काम करते थे और वो भी कैसे-कैसे. उस टाइम में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती थी. अरे बाप रे, वो आउटडोर शूटिंग्स बिना वैनिटी वैन के. जरा सोचो तो... और वो भी लड़की होकर, वो भी मेरे जैसी लड़की. मैं तो हमेशा अपनी मम्मी से चिपकी रहती थी, और हम दोनों मिलकर सारी मुश्किलें झेलते थे. अब तो हम लोग बिल्कुल बिगड़ गए हैं, सब कुछ आसान हो गया है. पहले एक्टिंग करना बहुत मुश्किल था. इस लाइन में आने से पहले दस बार सोचना पड़ता था. लेकिन मुझे ये काम बहुत पसंद था, मैं यही करना चाहती थी, इसलिए आज यहां हूं.'

'ओ रोमियो' में गाली देने पर कैसे मानी फरीदा जलाल?

फरीदा जलाल ने इस दौरान अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' के वायरल सीन पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो विशाल भारद्वाज के साथ काफी समय से काम करना चाहती थीं. वो उनकी फेवरेट डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार थे. एक्ट्रेस ने कहा कि डायरेक्टर ने उनसे सबसे पहले पूछा था कि क्या वो फिल्म में गाली देने में सहज महसूस करेंगी? तो फरीदा जलाल ने उन्हें ना नहीं कहते हुए बस इतना कहा कि वो कोई गंदी-नंगी या मां-बहन वाली गाली नहीं देंगी. 

बात करें फिल्म 'ओ रोमियो' की, तो ये 13 फरवरी को रिलीज होनी है जिसपर फिलहाल विवाद जारी है. गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी ने मेकर्स पर केस किया है. वो उनसे 1 करोड़ की डिमांड कर रही हैं और साथ ही वो फिल्म की रिलीज पर रोक भी चाहती हैं. फिल्म में शाहिद और फरीदा जलाल के अलावा तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी शामिल हैं.

