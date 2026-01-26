scorecardresearch
 
न दीपिका-न आलिया, इस हीरोइन की खूबसूरती की दीवानी हुईं फराह खान, कहा- नैचुरल ब्यूटी

फराह खान के कुकिंग व्लॉग में नेचुरल ब्यूटी को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फराह ने ऐश्वर्या राय को इंडस्ट्री की इकलौती नेचुरल ब्यूटी बताया, जिससे नई बहस छिड़ गई.

फराह खान ने की ऐश्वर्या की तारीफ (Photo: Instagram @arb @farahkhan)
आज के फिल्मी दौर में, जहां हीरोइन पर अपनी सुंदरता को बनाए रखने और निखारने के लिए प्रोफेशनल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराने की बात कही जाती है. बेदाग त्वचा, फिल्टर को लेकर लोग बहुत ज्यादा अलर्ट पर रहते हैं, वहीं फिल्ममेकर फराह खान का एक हल्का-फुल्का सा पल सोशल मीडिया पर ब्यूटी को लेकर नई बहस छेड़ गया. इस चर्चा के बीच एक नाम फिर से सामने आ गया- ऐश्वर्या राय, जिन्हें बॉलीवुड में सालों से नेचुरल ब्यूटी का सीधा उदाहरण माना जाता है.

ये वाकया किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या रेड कार्पेट पर नहीं, बल्कि फराह के मजेदार कुकिंग व्लॉग के दौरान हुआ, जहां अक्सर हंसी-मजाक देखने को मिलती है. जो बातचीत मजाक में शुरू हुई थी, वही धीरे-धीरे 'नेचुरल ब्यूटी' के असल मायने पर चर्चा की वजह बन गई.

कुक दिलीप ने पूछा चमकती स्किन का राज

व्लॉग की शूटिंग के दौरान फराह के कुक दिलीप ने उनकी चमकती त्वचा की तारीफ की और उनसे पूछा कि उनकी स्किन का राजा क्या है. फराह ने अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया और कहा कि ये सब उनकी नेचुरल ब्यूटी और अंदर की चमक का नतीजा है.

लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल थोड़ा बदल गया, जब फराह ने कैमरे की तरफ देखकर एक स्किनकेयर ब्रांड को प्रमोट करते हुए हंसते-हंसते सच बता दिया. उन्होंने कहा कि असल कमाल तो उस प्रोडक्ट का है और मजाक में बोलीं- दिलीप को यही लगने दो कि मैं नेचुरली खूबसूरत हूं.

फराह ने लिया किस हीरोइन का नाम

इसके बाद फराह ने आज के बॉलीवुड में खूबसूरती को लेकर अपनी बेबाक राय रखी. उनका मानना है कि इंडस्ट्री में असली नेचुरल ब्यूटी बहुत कम देखने को मिलती है. अपने बेधड़क अंदाज में उन्होंने कहा- ऐश्वर्या राय को छोड़कर शायद ही कोई नेचुरली ब्यूटीफुल होगा.

फराह का ये कहना था कि यूजर्स को डिबेट करने का मौका मिल गया. एक्ट्रेसेज के करवाए जाने वाले कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है. यूजर्स का कहना है कि फराह तो इंडस्ट्री की है, उन्हें तो पता होगा ही कि कौन असली ब्यूटी क्वीन हैं. वहीं किसी और ने कहा- फराह ने भी ना दीपिका पादुकोण, ना आलिया-सोनम-कटरीना किसी का नाम नहीं लिया. वो भी जानती हैं नेचुरल ब्यूटी सिर्फ ऐश्वर्या राय हैं.

