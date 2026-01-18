scorecardresearch
 
फराह खान की BMW कार से घूमते हैं कुक दिलीप, बातों-बातों में हुआ खुलासा, कोरियोग्राफर हुईं हैरान

फराह खान के व्लॉग्स में उनके कुक दिलीप नजर आते हैं, जिन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि वह उनकी BMW का इस्तेमाल करते हैं. जिसके बाद फराह खान का रिएक्शन जो था, वो अब वायरल है.

अपने कुक पर बोलीं फराह खान (Photo: YT/Farah Khan)
बॉलीवुड कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान आजकल अपने यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए लोगों का खूब मनोरंजन कर रही हैं. उनके व्लॉग्स की सबसे बड़ी खासियत उनका कुक दिलीप है, जो अपनी सादगी और फराह के साथ अपनी नोक-झोंक की वजह से अब एक स्टार बन चुका है. अब हाल ही में दिलीप ने ऐसा खुलासा किया कि फराह भी हैरान हो गई.

ये सभी को पता है कि अक्सर फराह के व्लॉग्स में दिलीप ही सारी लाइमलाइट बटोर ले जाता है, लेकिन उनके हालिया व्लॉग में कुछ ऐसा हुआ जिसने खुद फराह खान को भी हैरान कर दिया. दिलीप ने मजाक-मजाक में यह कुबूल कर लिया कि वह फराह की कीमती BMW कार का इस्तेमाल घूमने-फिरने के लिए करता है. यह सुनकर फराह का रिएक्शन देखने लायक था.

जब बिग बॉस कंटेस्टेंट के घर पहुंचा दिलीप
फराह खान अपने ताजा एपिसोड में अपने कुक दिलीप के साथ 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट और स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के मुंबई स्थित घर पहुंची थीं. वहां किचन में खाना बनाने के दौरान बातचीत का दौर चल रहा था और प्रणित अपने संघर्ष के दिनों की कहानियां सुना रहे थे. तभी बातचीत में एक मजेदार मोड़ आया जब प्रणित के पिता ने फराह के पिछले वीडियो में दिखी एक लग्जरी कार का जिक्र छेड़ दिया. उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे दिलीप और फराह दोनों चर्चा के केंद्र में आ गए.

फराह की BMW और दिलीप का 'स्वैग'
जब कार की बात निकली, तो फराह खान हंसने लगीं. उन्होंने साफ किया कि दिलीप आज भी अपने टू-व्हीलर से ही आना-जाना करता है. उन्होंने मजाक में दिलीप से पूछा, 'क्यों रे, तूने अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली है क्या?' इस पर दिलीप ने जो जवाब दिया, उसने सबको चुप करा दिया. दिलीप ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, 'अरे वो आपकी BMW वाली है ना.' यह सुनते ही पूरा कमरा हंसी के ठहाकों से गूंज उठा. प्रणित ने तो यहां तक कह दिया कि दिलीप पक्का अपने गांव में सबको यही बताता होगा कि यह BMW उसी की है.

ड्राइवर के साथ लोनावाला की सैर?
हंसी-मजाक का सिलसिला यहीं नहीं थमा. प्रणित के पिता ने एक और खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने एक बार दिलीप को बाकायदा एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूमते देखा था. यह सुनकर फराह की आंखें फटी की फटी रह गईं. उन्होंने हैरान होकर पूछा, 'ड्राइवर भी साथ था? ये उबेद और दिलीप दोनों मिलकर मेरी गाड़ी में लोनावाला में कहां घूम रहे थे?' इस सवाल पर दिलीप के पास कोई जवाब नहीं था और वह सिर्फ अपनी मशहूर मुस्कान के साथ हंसता रहा.

बता दें कि पिछले व्लॉग्स में दिलीप ने बताया था कि उसने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में महज 300 रुपये की सैलरी से की थी, जिसके बाद वह फराह के घर 20,000 रुपये की नौकरी पर आया. आज उसकी कमाई कई गुना बढ़ चुकी है और फराह उसे अपने यूट्यूब रेवेन्यू का हिस्सा भी देती हैं. फराह ने दिलीप की लोकप्रियता देखते हुए उसके साथ एक ट्रैवल सीरीज भी शुरू की है, जिसमें वह उसे पहली बार विदेश यात्रा पर मालदीव ले गई थीं.

