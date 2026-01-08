‘बैग में 100 किलो गलत सामान...', कस्टम ऑफिसर से डरते थे इमरान हाशमी, कई बार रोके गए

‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ का ट्रेलर हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया. सीरीज में वो एक कस्टम ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं. इस मौके पर इमरान हाशमी ने बताया कि कई बार एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने उन्हें भी रोका है और पूछताछ की है. जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो इमरान ने हां में सिर हिलाते हुए अपना एक मजेदार किस्सा शेयर किया.

कस्टम में रोके गए इमरान

इमरान ने कहा- नहीं, मेरे साथ तो वो हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं. जब भी मैं विदेश से लौटता हूं, कस्टम्स वाले बहुत शालीन रहते हैं. लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर बना रहता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता. जैसे आपने ड्राइविंग सीख ली हो, लेकिन सड़क पर आरटीओ अफसर को देखकर अचानक घबराहट होने लगती है. अकेले ट्रैवल करते वक्त ऐसा लगता है कि बैग में सिर्फ कपड़े होने के बावजूद जैसे 100 किलो गलत सामान ले जा रहे हों, खासकर ग्रीन चैनल से गुजरते समय.

इमरान ने आगे कहा- असल में इसका कोई लॉजिक नहीं है. पहले, खासकर जब मैं अकेले सफर करता था, तो कभी-कभी इमिग्रेशन चेक पर मुझे रोक लिया जाता था, शायद कान की बालियों या किसी और वजह से. लेकिन अब जब मैं अपने प्यारे परिवार के साथ होता हूं, तो कोई शक नहीं करता. शुरुआती 2000 के दशक में मुझे कई बार साइड में ले जाया गया था. इसे प्रोफाइलिंग कहते हैं. मैं किसी खास तरह के व्यक्ति जैसा लगता था, लेकिन वो व्यक्ति कौन था, मुझे आज तक नहीं पता.

डायरेक्टर ने ली चुटकी

ट्रेलर लॉन्च के दौरान नीरज पांडे ने मजाकिया अंदाज में इमरान हाशमी की ऑन-स्क्रीन इमेज पर भी चुटकी ली. उन्होंने कहा- सबसे बड़ी चुनौती इमरान के साथ एक फैमिली-फ्रेंडली शो बनाना था. ये काफी मुश्किल था, लेकिन हमने कर दिखाया. इस पर तुरंत हंसते हुए इमरान ने जवाब दिया- मैंने शो के लिए खुद को कंट्रोल किया.

वर्क फ्रंट की बात करें तो नीरज पांडे ने हाल ही में ‘स्पेशल ऑप्स’ सीजन 2 का निर्देशन किया था, जबकि इमरान हाशमी हाल ही में ‘हक’ में नजर आए थे, जो फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

