'सलमान खान से डरते हैं लोग, इंडस्ट्री में मेरे साथ नहीं हुई बदतमीजी', बोलीं एली अवराम

बॉलीवुड डीवा एली अवराम रियलिटी शो बिग बॉस 7 में नजर आई थीं. सलमान खान के शो से उन्हें इंडिया में लाइमलाइट मिली. वो अपने सीजन की हाईलाइट रही थीं. सलमान खान संग उनका बॉन्ड लोगों को पसंद आया था. आज भी दबंग खान संग एली के अच्छे रिलेशन हैं. एक्ट्रेस ने हालिया इंटरव्यू में सलमान खान की तारीफ की है.

अपने बबल में जीती हैं एली

एली का कहना है सलमान की वजह से इंडस्ट्री में उनके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की है. स्क्रीन संग बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा- मैं सलमान खन के कॉन्टैक्ट में हूं. हाल ही में कई सालों बाद गणपति सेलिब्रेशन के मौके पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. मैं किसी के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखने में बेहद खराब हूं. मैं अपनी ही दुनिया में रहती हूं और अपनी चीजों पर ही फोकस करती हूं. मैं खुद पर बहुत काम करती हूं. बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आपको कंट्रोल करने की जरूरत होती है. क्योंकि आप अलग देश में रहते हो तो वहां की चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. खासतौर पर तब जब आप अकेले रहते हो. एली ने माना कि वो शायद ही कभी किसी से, यहां तक कि अपने पिता से भी मदद मांगती हैं.

एली ने की दबंग खान की तारीफ

एली ने सलमान खान के प्रोटेक्टिव नेचर पर कहा- ''सलमान अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं. मैं इसके लिए हमेशा उनकी आभारी रहूंगी. वो अपने लोगों के प्रति काफी प्रोटेक्टिव हैं. मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी में फरिश्ते की तरह हैं. इतने सालों में इंडस्ट्री में जो कुछ लड़कियों के अनुभव सुने, वे बहुत हैरान करने वाले थे. मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि कई लोग सलमान खान से डरते हैं, इसलिए वे बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करते. ये प्रोटेक्ट करने का खूबसूरत तरीका है. मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी.'' सलमान और एली ने ऑनस्क्रीन कभी साथ में काम नहीं किया. कईयों को लगता है एली दबंग खान के क्लोज ग्रुप का हिस्सा हैं.

एली की बात करें तो उन्होंने फिल्म 'मिकी वायरस' से डेब्यू किया था. इसके बाद वो 'किस किस को प्यार करूं' में दिखीं. एली ने कई सुपरहिट गानों में भी काम किया है. इनमें छम्मा छम्मा, हर फन मौला, जिला हिलेला शामिल हैं. वो म्यूजिक वीडियोज में भी दिखी हैं.

