Ek Din Teaser: 'एक दिन' के टीजर में साई पल्लवी-जुनैद खान ने जीता दिल, जादुई है केमिस्ट्री

आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'एक दिन' का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है. इसमें साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी और आमिर के बेटे जुनैद खान की जादुई केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. यह फिल्म आमिर खान और मंसूर खान के रीयूनियन को भी दिखाती है. दोनों 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'जाने तू या जाने ना' जैसी फिल्मों देने के बाद अब एक बार फिर साथ आ रहे हैं.

कैसा है एक दिन का टीजर?

अगर बात प्यार की हो, तो सब कुछ मैजिकल लगने लगता है. एक बिल्कुल जादुई, सॉफ्ट और क्लासिक लव स्टोरी लेकर आमिर खान प्रोडक्शंस की 'एक दिन' का टीजर आया है. इसमें साई पल्लवी और जुनैद खान की क्यूट और फ्रेश जोड़ी देखने को मिल रही है. पोस्टर ने ही इस खूबसूरत प्यार की कहानी के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी. अब टीजर भी चाहनेवालों के लिए एक ट्रीट साबित हो रहा है.

सर्दियों की बर्फीली खूबसूरती से सजा 'एक दिन' का टीजर दिल को छू लेने वाले डायलॉग के साथ शुरू होता है और अपनी सुकून देने वाली, मीठी धुन के जरिए प्यार के जज्बात को खूबसूरती से सामने लाता है. साई पल्लवी और जुनैद खान की फ्रेश ऑन-स्क्रीन जोड़ी की मनमोहक केमिस्ट्री दिखाते हुए, यह टीजर आपके दिल को प्यार और अपनापन से भर देता है. यह एक ऐसी लव स्टोरी का वादा करता है जो आज के बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती है और बड़े पर्दे पर उस रोमांटिक जादू को फिर से लौटाता है, जिसकी काफी समय से कमी महसूस हो रही थी.

साउथ सिनेमा की क्वीन मानी जाने वाली साई पल्लवी 'एक दिन' से अपना हिंदी डेब्यू कर रही हैं. पल्लवी, इस टीजर में अपने सिग्नेचर ग्रेस, गहराई और सादगी के साथ नजर आ रही हैं. उनके हीरो जुनैद खान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक नए इमोशनल जोन में दिख रहे हैं और उनका चार्म अपने आप दिल जीत लेता है. दोनों की परफॉर्मेंस में एक प्यारी-सी मासूमियत है, जो इस रोमांस को रियल और खास बनाती है. ऐसे में उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी पहली ही झलक में नई और जादुई लगती है.

'एक दिन' के साथ आमिर खान और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर मंसूर खान लंबे समय बाद फिर से साथ आए हैं. इससे पहले यह आइकॉनिक जोड़ी 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू या जाने ना' जैसी यादगार फिल्में दे चुकी है. 'एक दिन' में दोनों एक बार फिर रोमांटिक लव स्टोरी लेकर साथ आए हैं, जो इस फिल्म को देखने लायक बनाती है. यह रीयूनियन फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ा देता है. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है.

