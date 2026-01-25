गलतियों से सीखा सबक! 48 की उम्र में बिन शादी के खुश हैं दिव्या दत्ता, बोलीं- प्यार चाहिए बस

दिव्या दत्ता बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो पिछले 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. इन सालों में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए हैं- कभी प्रेमिका का, तो कभी पत्नी का. लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने शादी न करने का फैसला किया है. लेकिन दिव्या बताती हैं कि वो किसी समझदार, प्यार करने वाले और सहयोगी इंसान के साथ पार्टनरशिप के लिए ओपन हैं. वो भले ही शादी न करें लेकिन साथ रह सकते हैं.

पार्टनरशिप और शादी पर दिव्या दत्ता की बात

पिंकविला से खास बातचीत में 48 साल की दिव्या दत्ता ने बताया कि उन्होंने सिंगल रहने का फैसला क्यों लिया. उन्होंने हंसते हुए कहा- ये बहुत गलतियां करके सीखा है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जिंदगी में कई बार प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शादी या पार्टनरशिप के लिए बहुत ज्यादा आपसी समझ और एक-दूसरे को संभालने की जरूरत होती है.

दिव्या ने बताया कि एक एक्टर की जिंदगी आसान नहीं होती. उनका काम अनिश्चित होता है और साथ ही वो एक पब्लिक फिगर भी हैं. ऐसे में उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद से सुरक्षित महसूस करता हो और उनकी जिंदगी को समझ सके.

प्यार चाहती हैं दिव्या दत्ता

दिव्या ने अपनी बात को समझाते हुए कहा- आप एक्टर होते हो, काम अनप्रिडिक्टेबल होता है, ऊपर से हाई-प्रोफाइल जिंदगी. दिमाग भी चलता हो, तो ये आसान कॉम्बिनेशन नहीं होता. इसलिए उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो हर हाल में उनका साथ दे, उनका हाथ मजबूती से थामे रखे और दोनों एक-दूसरे को बराबरी से समझें और सराहे. लेकिन अफसोस, उनके पिछले रिश्तों में ऐसा नहीं हो पाया.

दिव्या ने माना कि उनकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छे लोग भी आए, लेकिन वक्त के साथ उन्हें समझ आ गया कि वे उनके लिए सही नहीं थे. उन्होंने कहा- मुझे ये बात गलत तरीके से समझ में आई और बाद में एहसास हुआ कि बिना पार्टनर के भी मैं खुश और शांत हूं.

कोरोना के समय में उन्होंने अपनी जिंदगी के इस पहलू पर बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचीं कि उन्हें बाहर से प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया- मैं अभी भी प्यार के लिए ओपन हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करना चाहूंगी.

