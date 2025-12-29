'तुम मुझे सिखाओगी?' जब डिंपल कपाड़िया पर गुस्से से चिल्लाए थे राजेश खन्ना, डर गई थीं एक्ट्रेस फिर...

दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया अपने दौर के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी कपल्स में शुमार थे. डिंपल कपाड़िया ने बहुत छोटी उम्र में ही राजेश खन्ना संग शादी करके घर बसा लिया था. मगर कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में दरार पड़ गई थी. दोनों के बीच की अनबन भी हेडलाइन्स में रहती थी. दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ऑफिशियली तलाक नहीं लिया था.

जब डिंपल पर चिल्लाए थे राजेश खन्ना

डिंपल कपाड़िया ने एक पुराने इंटरव्यू में पति राजेश खन्ना संग अपने रिश्ते पर बात की थी. डिंपल ने पति से अलग होने के बाद फिल्म 'जय शिव शंकर' में साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को भी साझा किया था. उन्होंने बताया था कि एक दफा राजेश खन्ना उनपर बहुत बुरी तरह भड़क गए थे, जिससे वो काफी शॉक्ड हुई थीं और काफी डर गई थीं. फिर उन्होंने एक्टर से माफी मांगी थी.

Rediff को दिए एक पुराने इंटरव्यू में डिंपल कपाड़िया ने कहा था- फिल्म 'जय शिव शंकर' काफी अच्छी बनकर तैयार हुई थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे. एक दफा जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तब उनकी (राजेश खन्ना) की तबीयत ठीक नहीं थी. मगर उन्हें बालकनी में जाकर पैपराजी को देखकर वेव करना था.

'उनकी खराब तबीयत को देखते हुए मैंने उन्हें अपनी शॉल और सनग्लासेस दे दिए थे. मैंने उन्हें बहुत प्यार से कहा था- काका जी जब आप बाहर जाएंगे तो सीधे नहीं देखिएगा, आपकी साइड प्रोफाइल ज्यादा अच्छी लगती है. लेकिन उन्होंने मुझे गुस्से से देखकर कहा था- अब तुम मुझे सिखाओगी. उस वक्त मैं काफी डर गई थी.'

क्यों कंट्रोवर्सी में रहा डिंपल-राजेश खन्ना का रिश्ता?

बताया जाता है कि शादी के वक्त डिंपल कपाड़िया महज 15-16 साल की थीं, जबकि राजेश खन्ना उनसे उम्र में काफी बड़े थे. वो तब तक इंडियन सिनेमा के बड़े स्टार बन चुके थे. मगर उम्र की सीमा को तोड़ते हुए दोनों ने शादी रचा ली थी. इस शादी से उनकी दो बेटियां भी हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना. लेकिन कुछ सालों बाद वो सेपरेट हो गए थे. राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल ने पावरफुल परफॉर्मेंस देकर दोबारा अपने करियर को नई उड़ान दी. एक्ट्रेस अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं.

