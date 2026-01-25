'बॉर्डर' देखने के लिए नहीं थे पैसे, अब 'बॉर्डर 2' में चमके दिलजीत, याद किए मुश्किल दिन

सिंगर दिलजीत दोसांझ ग्लोबल स्टार माने जाते हैं. उनके कॉन्सर्ट्स की धूम इंडिया से अमेरिका में मचती है. गानों के साथ-साथ फिल्मों में भी दिलजीत छाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. हाल ही में आई 'बॉर्डर 2' में उनके काम की काफी तारीफें हो रही हैं. एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के रोल में दिलजीत जंचे हैं.

दिलजीत दोसांझ आज के समय में सुपरस्टार हैं. लेकिन बचपन में एक वक्त था जब उनके पास पैसों की कमी थी. कुछ वक्त पहले सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम लाइव के जरिए फैंस को बताया था कि उन्होंने जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' फिल्म नहीं देखी थी. वो ये फिल्म देखना चाहते थे, मगर पैसों की तंगी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए.

'बॉर्डर 2' की रिलीज के बाद दिलजीत का ये वीडियो अब फैंस काफी वायरल कर रहे हैं. वीडियो में सिंगर कह रहे हैं, 'मुझे याद है जब पहली बॉर्डर आई थी, मेरे आस-पास के कई लोग इसे देखने गए थे, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मेरे परिवार ने भी मुझे इसके लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो कैसे दे सकते थे. मैं उस समय फिल्म देखना चाहता था. मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा.'

दिलजीत ने इसी वीडियो में अपने किरदार निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'निर्मलजीत सिंह सेखों जी का जो किरदार है, कितना ही शानदार है अगर आपने उनके बारे में कभी पढ़ा है, तो कुछ लोग उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल उनके जीवन को पढ़ना और समझना चाहिए.'

फिल्म 'बॉर्डर 2' दिलजीत दोसांझ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है. इसने ओपनिंग डे 32 करोड़ की कमाई की थी. फिर दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाए रखी. अब देखना ये है कि फिल्म अपने पहले वीकेंड में कुल कितनी कमाई करने में कामयाब होगी.

