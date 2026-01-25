scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बॉर्डर' देखने के लिए नहीं थे पैसे, अब 'बॉर्डर 2' में चमके दिलजीत, याद किए मुश्किल दिन

दिलजीत दोसांझ फिल्म 'बॉर्डर 2' में अपने रोल से फैंस को इंप्रेस करने में कामयाब हुए. लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों जेपी दत्ता वाली 'बॉर्डर' फिल्म नहीं देखी थी.

Advertisement
X
जब दिलजीत ने बयां किया अपना दर्द (Photo: Instagram/diljitdosanjh)
जब दिलजीत ने बयां किया अपना दर्द (Photo: Instagram/diljitdosanjh)

सिंगर दिलजीत दोसांझ ग्लोबल स्टार माने जाते हैं. उनके कॉन्सर्ट्स की धूम इंडिया से अमेरिका में मचती है. गानों के साथ-साथ फिल्मों में भी दिलजीत छाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. हाल ही में आई 'बॉर्डर 2' में उनके काम की काफी तारीफें हो रही हैं. एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के रोल में दिलजीत जंचे हैं. 

क्यों दिलजीत ने बयां किया अपने बचपन का दर्द?

दिलजीत दोसांझ आज के समय में सुपरस्टार हैं. लेकिन बचपन में एक वक्त था जब उनके पास पैसों की कमी थी. कुछ वक्त पहले सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम लाइव के जरिए फैंस को बताया था कि उन्होंने जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' फिल्म नहीं देखी थी. वो ये फिल्म देखना चाहते थे, मगर पैसों की तंगी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए.

सम्बंधित ख़बरें

Sunny Deol Border 2
Border 2 का फैंस के बीच क्रेज, ट्रैक्टर-जीप में पहुंचे थिएटर, लगाए देशभक्ति के नारे
Mouni Roy,Sunny Deol
Film Wrap: मौनी रॉय के साथ इवेंट में हुई छेड़छाड़, थिएटर्स में दिखा 'बॉर्डर 2' का जलवा
Sonu Nigam, Javed Akhtar
'बॉर्डर 2' के गानों से खफा जावेद अख्तर, सोनू निगम ने दिया जवाब
Dharmendra and Sunny Deol
'बॉर्डर 2' देश में बैन थी, देखने के लिए 1,950KM दूर से मुंबई पहुंचा धर्मेंद्र का फैन
border 2's explosive start hurting dhurandhar, first non 1 crore day in 8 weeks
Border 2 की धमाकेदार एंट्री ने बिगाड़ा 'धुरंधर' का खेल, टूटा 900 करोड़ का ड्रीम!

'बॉर्डर 2' की रिलीज के बाद दिलजीत का ये वीडियो अब फैंस काफी वायरल कर रहे हैं. वीडियो में सिंगर कह रहे हैं, 'मुझे याद है जब पहली बॉर्डर आई थी, मेरे आस-पास के कई लोग इसे देखने गए थे, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मेरे परिवार ने भी मुझे इसके लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो कैसे दे सकते थे. मैं उस समय फिल्म देखना चाहता था. मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा.'

Advertisement

दिलजीत ने इसी वीडियो में अपने किरदार निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'निर्मलजीत सिंह सेखों जी का जो किरदार है, कितना ही शानदार है अगर आपने उनके बारे में कभी पढ़ा है, तो कुछ लोग उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल उनके जीवन को पढ़ना और समझना चाहिए.' 

फिल्म 'बॉर्डर 2' दिलजीत दोसांझ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है. इसने ओपनिंग डे 32 करोड़ की कमाई की थी. फिर दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाए रखी. अब देखना ये है कि फिल्म अपने पहले वीकेंड में कुल कितनी कमाई करने में कामयाब होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement