कंगना के बयान पर दिलजीत का पलटवार, टीवी पर आकर खुद को देशभक्त समझते हैं, ये ड्रामा क्या है?

दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग चलती ही रहती है. दोनों एक दूसरे पर तंज कसते नजर आते हैं. कंगना जहां एक तरफ किसानों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करती हैं वहीं दिलजीत किसानों का समर्थन करते हैं और कंगना को मुंहतोड़ जवाब देने से कभी पीछे नहीं हटते हैं. हाल ही में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान दिलजीत दोसांझ पर टिप्पणी की थी. अब इस पर दिलजीत का जवाब भी आ गया है.

दिलजीत ने ट्वीट के जरिए कंगना के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने एक्टर को खलिस्तानी कह कर संबोधित किया था. दिलजीत ने पंजाबी में तीन ट्वीट कर कंगना को जवाब दिया. उन्होंने लिखा- आपने मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे देता हूं. ये ड्रामा क्या है? वे देश के बारे में बात करते हैं, पंजाब के बारे में बात करते हैं. वे डिबेट को दूसरे एंगल में ले जाना चाहते हैं. आप हमें उस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं? वाह!

TV INTERVIEW -



Tu Mainu Ah Puch Lai.. Mai Tainu Ah Jawab De Daungi.. Ki Drama Eh.. ?



Asi Desh 🇮🇳 Di Gal Karde an..PUNJAB Di Gal Karde an..



Eh Dhakke Naal Hor Hee Angle Dena Chaunde aa



It Means Tusi Dhakke Naal Sanu Jo Jee Karda Oh Banauna Chaune An.. Wah 👏🏽