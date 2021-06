कंगना से पंगा लेने वाला वो पंजाबी सिंगर, जो 5 साल में बॉलीवुड में हुआ हिट

पंजाबी एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ इंडस्ट्री में 2004 से एक्टिव हैं. पंजाबी इंडस्ट्री के वो सुपरहीरो हैं. इतने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर प्रोजेक्ट्स दिए. उनके गानों की तो तगड़ी फैन फॉलोइंग है. पंजाबी के अलावा हिंदी फिल्मों में भी दिलजीत ने अपनी अलग पहचान बनाई है. दिलजीत ने बॉलीवुड फिल्म उड़ता पंजाब से एंट्री ली थी.

उड़ता पंजाब को रिलीज हुए 5 साल हो गए हैं. फिल्म 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी. इसमें आलिया भट्ट, शाहिद कपूर और करीना कपूर जैसे सितारे थे.

हिंदी फिल्मों में ऐसा रहा दिलजीत का करियर

पहली फिल्म में दिलजीत को काफी पसंद किया गया. इसमें उन्होंने सरताज सिंह का रोल निभाया था. इसके बाद वो 2017 में फिल्लौरी में रूप लाल के किरदार में नजर आए. उन्होंने 2018 में दो फिल्में की. एक तो वेलकम टू न्यूयॉर्क और दूसरी सूरमा. दिलजीत ने शुरुआत साइड हीरो के तौर पर की थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे फिल्मों में अहम रोल निभाते नजर आते हैं.

2019 में आई फिल्म गुड न्यूज में दिखे. इस फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया गया. अक्षय कुमार-करीना कपूर जैसे सितारों के बीच दिलजीत उभरकर निकले. फिल्म अर्जुन पटियाला और सूरज पर मंगल भारी में भी वो काम करते नजर आए. दिलजीत को अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है. उनकी कॉमेडी के फैंस दीवाने हैं.



दिलजीत के फेमस गानों की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी हैं. Do You Know, Laembadgini, प्रॉपर पटोला, पटियाला पैग, पुत जट दा, इक कुड़ी, जिंद माही, फरार जैसे गाने मोस्ट फेवरेट हैं.



जब आपस में भिड़े कंगना और दिलजीत

अपनी फिल्मों से सभी को हंसाने वाले दिलजीत का नाम कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज से जुड़ चुका है. वो अपनी राय रखने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं. कंगना रनौत से भी पंगा ले चुके हैं. कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच में भी ट्विटर वॉर देखने को मिली थी. दोनों के बीच का विवाद काफी बढ़ गया था. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी. इस फोटो में बठिंडा की बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को किसान आंदोलन में शामिल होते हुए देखा गया. इस तस्वीर को कंगना ने शेयर करते हुए उनकी तुलना शाहीन बाग की बिलकिस दादी से की, इसी का जवाब दिलजीत ने एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ. दोनों ही स्टार्स ने एक-दूसरे को खरी-खरी सुनाई.