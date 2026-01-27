बॉर्डर 2 मेकर्स पर था दिलजीत को बायकॉट करने का दबाव, PAK एक्ट्रेस संग फिल्म पर मचा था बवाल

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ हाल ही में फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ नजर आए हैं. यह फिल्म जेपी दत्ता की 1997 में आई सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म में दिलजीत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं.

और पढ़ें

साल 2025 में दिलजीत को उस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बॉर्डर 2 के मेकर्स से उन्हें फिल्म से हटाने की मांग की थी. इसकी वजह यह थी कि दिलजीत की पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया था.

भुषण कुमार ने दिलजीत दोसांझ का किया समर्थन

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने दिलजीत का बचाव किया. उन्होंने कहा कि फिल्म की प्लानिंग की शुरुआत से ही सनी देओल फिल्म से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके बिना बॉर्डर 2 बन ही नहीं सकती थी.

भूषण कुमार ने आगे बताया कि डायरेक्टर अनुराग सिंह चाहते थे कि दिलजीत इस फिल्म का हिस्सा हों. इसके अलावा वरुण धवन और अहान शेट्टी के किरदार भी पहले से तय थे. उन्होंने कहा कि टीम खुद को खुशकिस्मत मानती है कि सभी कलाकार फिल्म से जुड़ पाए.

Advertisement

भूषण कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा- हमने फिल्म शुरू कर दी थी और उसके बाद ये दबाव आया. अगर ट्रोलिंग की वजह से हमारी जैसी कंपनी लोगों को बदलने लगे, तो हमें फिल्में ही नहीं बनानी चाहिए.

दिलजीत वो नहीं हैं, जो लोग सोचते हैं- अनुराग सिंह

अनुराग सिंह, जो पहले भी दिलजीत के साथ कई पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके हैं, ने कहा- आप उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं या उनके इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन आप उन्हें निजी तौर पर नहीं जानते और न ही उनके विचारों को. लोग बिना जाने कुछ मान लेते हैं और बोलने लगते हैं. लेकिन दिलजीत वो नहीं हैं, जो लोग समझते हैं.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (दिन 4)

23 जनवरी को रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 ने रिलीज के सिर्फ चार दिनों में ही दुनियाभर में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. भारत में फिल्म ने अपने लंबे ओपनिंग वीकेंड में 180 करोड़ रुपये नेट (लगभग 212.5 करोड़ रुपये ग्रॉस) की कमाई की है.

---- समाप्त ----