प्रभास की 'द राजा साब' के सामने भी 'धुरंधर' दिखा रही दम, 37वें दिन पार किया 850 करोड़ का आंकड़ा

'बाहुबली' प्रभास काफी समय के बाद बड़े पर्दे पर फिल्म 'द राजा साब' से लौटे हैं. ये एक फैंटेसी-हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया. प्रभास की फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग भी ली थी. लेकिन खराब रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ के चलते, इसकी दूसरे दिन की कमाई में बड़ी गिरावट देखने मिली है.

कैसा रहा 'द राजा साब' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

प्रभास की 'द राजा साब' एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें बॉलीवुड सितारों से लेकर साउथ के भी बड़े कलाकार शामिल हैं. इसकी रिलीज से पहले, मेकर्स ने कई बड़े दावे किए थे. लेकिन जैसे ही फिल्म थिएटर्स में आई, ये ऑडियंस को इंप्रेस करने में नाकाम हुई. सोशल मीडिया पर प्रभास की फिल्म को जमकर ट्रोल किया गया.

प्रभास की स्टार पावर ने फिल्म को पहले दिन इंडिया में 62.85 करोड़ की ओपनिंग दिलाई, वहीं वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 100 करोड़ पार हुई. लेकिन दूसरे ही दिन इसकी कमाई में आधी प्रतिशत गिरावट आई. 'द राजा साब' की दूसरे दिन की नेट कमाई 26 करोड़ रुपये नोट की गई, जिससे इसका टोटल कलेक्शन 88.9 करोड़ पहुंचा. इसके साथ वर्ल्डवाइड फिल्म दो दिनों में 135 करोड़ ही कमा पाई. यानी पहला वीकेंड खत्म होने तक, प्रभास की 'द राजा साब' इंडिया में 100 करोड़ तक कमा सकती है अगर तीसरे दिन गिरावट ज्यादा ना आई.

'द राजा साब' के साथ इन दिनों थिएटर्स में धुरंधर का भी डंका बजा हुआ है. फिल्म 37 दिनों से थिएटर्स में लगी हुई है, लेकिन इसने अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है. फिल्म की कमाई सिंगल डिजिट में होने के बावजूद, ये वीकेंड पर अच्छी-खासी पब्लिक इकट्ठा कर रही है. ऑफिशियल नंबर्स की माने, तो 'धुरंधर' ने अपने 37 दिन 6.1 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. 36वें दिन फिल्म ने सिर्फ 3.6 करोड़ कमाए थे.

लेकिन अपने छठवें वीकेंड में 'धुरंधर' ने 69% के आसपास का जंप देखा है, जो एक बहुत अच्छी बात है. प्रभास की स्टार पावर हिंदी में भी काफी ज्यादा है. ऐसे में 'द राजा साब' आदित्य धर की फिल्म के लिए बड़ा स्पीड ब्रेकर बन सकती थी. मगर 'धुरंधर' ने उसके सामने भी अपना दम दिखाया. फिल्म ने 37 दिनों में 850 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है, जो एक और नया माइलस्टोन है.

देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कौनसी फिल्म 'धुरंधर' का अजय रथ रोकेगी.

