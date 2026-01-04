'रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना को मिला फैंस का प्यार', राकेश बेदी बोले- हीरो से भी ज्यादा...

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉलीवुड की सबसे ऐतिहासिक फिल्म बनने वाली है. 30 दिनों में ये फिल्म 800 करोड़ रुपये कमाकर हिंदी सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म तो बनी ही, लेकिन साथ ही साथ इसने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. यूं तो 'धुरंधर' में कई बड़े सितारे हैं, लेकिन जिस एक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो अक्षय खन्ना हैं.

अक्षय खन्ना की तारीफ में क्या बोला 'धुरंधर' एक्टर?

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने मेन विलेन रहमान डकैत का रोल प्ले किया था. उन्होंने जिस तरह अपने किरदार को बड़े पर्दे पर पेश किया था, वो तारीफ के काबिल बात थी. सोशल मीडिया पर भी हर तरफ सिर्फ अक्षय ही छाए रहे थे. हालांकि एक्टर अपनी पॉपुलैरिटी से कितने खुश हैं, इसका पता लगाना फिलहाल मुश्किल है. लेकिन उनके को-स्टार राकेश बेदी उनके लिए बेहद खुश हैं.

फरीदून शहरयर के यूट्यूब चैनल पर राकेश बेदी ने अक्षय की तारीफों के पुल बांधे हैं. उन्होंने एक्टर के साथ काम करने का अपना पूरा एक्सपीरियंस भी साझा किया है. राकेश बेदी ने कहा, 'मैं तो सेट पर सबके साथ बात करता हूं, सबके साथ मजाक करता हूं. लेकिन अक्षय अलग हैं. वो कोने में चुपचाप बैठ जाते, किताब पढ़ते रहते या फोन में कुछ देखते रहते थे. पर जब भी हम शॉट से पहले साथ बैठते, तब हमारी बातें बहुत गहरी और दिमाग वाली होतीं. वो मुझसे मेरे थिएटर के बारे में ढेर सारी बातें पूछते थे. मैं भी उनसे ढेर सारे सवाल करता.'

'तो कुछ अच्छी-अच्छी बातें हो जाती थीं. लेकिन जब बात शॉट की आती, तो हम बहुत रिहर्सल करते थे. उनके किरदार में एक चमक-धमक है, और वो गाना Fa9la उस चमक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है. ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि जब विलेन इतना प्यारा हो जाए कि हीरो से भी ज्यादा प्यार मिलने लगे. जैसे पुराने जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा थे. वो अपने करियर के टॉप पर थे तो थिएटर में उनकी एंट्री पर दर्शक तालियां बजाते और चीयर करते थे, भले ही वो हर फिल्म में विलेन ही क्यों न हों. वो एक ऐसे विलेन थे जिससे सबको बहुत प्यार था.'

'धुरंधर 2' में कैसा दिखेगा राकेश बेदी का रोल?

एक्टर राकेश बेदी ने 'धुरंधर' में पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का रोल प्ले किया था. इसमें उनकी काफी तारीफ हुई थी. अब एक्टर का कहना है कि 'धुरंधर 2' में उनका किरदार और भी खतरनाक होगा. फिल्म के अगले पार्ट पर राकेश बेदी बोले, 'फिल्म के बारे में ज्यादा खुलासा करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मेरा किरदार पहले पार्ट से कहीं ज्यादा कमीना होगा. मेरे किरदार ने रहमान डकैत को मरवा कर अपने दामाद को सबसे ऊपर बिठा दिया है. लेकिन अब आगे क्या चाल चलेगा मेरा किरदार? क्योंकि दामाद को तो गद्दी पर बिठा दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा.'

बात करें धुरंधर की, तो इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, सौम्या टंडन, दानिश पंडोर और गौरव गेरा मेन लीड्स में नजर आते हैं. इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगा जिसकी बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर 'केजीएफ' फेम यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगी.

