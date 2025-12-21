'धुरंधर' में राकेश बेदी के किरदार से नाराज पाकिस्तानी नेता, बोले- मेरा दबंग रोल गलत तरीके से दिखाया...

आदित्य धर की 'धुरंधर' ने मानो सभी को हैरान करके रख दिया है. देश-विदेश हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. गल्फ देशों में फिल्म बैन होने के बावजूद, वहां भी ट्रेंड कर रही है. कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि 'धुरंधर' पाकिस्तान में पाइरेसी के जरिए देखी जा रही है. अब जिस जगह की कहानी ये फिल्म दर्शाती है, वहां के लोग अपना रिएक्शन खुलेआम शेयर कर रहे हैं.
'धुरंधर' देखकर क्या बोले पाकिस्तानी नेता?
'धुरंधर' एक काल्पनिक फिल्म है, जिसमें कुछ रियल लाइफ इवेंट्स और किरदारों को शामिल किया गया है. रहमान डकैत और एसपी चौधरी असलम जो फिल्म में दिखाए गए हैं, वो असल जिंदगी में भी थे. वहीं इसमें एक नेता जमील जमाली को भी दिखाया गया है, जिसे राकेश बेदी ने प्ले किया. ये किरदार असल जिंदगी से प्रेरित बताया गया है. लोगों का कहना है कि जमील जमाली, पाकिस्तानी नेता नबील गबोल जैसा दिखता है. हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.
इस रोल में राकेश बेदी के काम की इंडिया में जमकर तारीफ हो रही है. लेकिन जिससे ये रोल प्रेरित बताया गया है, उन्हें फिल्म में अपनी प्रस्तुति से दिक्कत हुई है. 'धुरंधर' देखने के बाद नबील गबोल ने अपने किरदार पर बात की. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.
अपने से प्रेरित किरदार जमील जमाली पर पाकिस्तानी नेता ने कहा, 'मेरा सबसे अहम रोल दिखाया गया है. लेकिन मैं बस एक यही बात कहना चाहूंगा कि धुरंधर में जो मेरा किरदार दिखाया गया है मेरा रोल बहुत दबंग था. और दबंग इस तरीके से था कि उन्होंने मेरे रोल को सही तारीख से नहीं दिखाया है.'
'धुरंधर' पर वर्ल्डवाइड बैन लगाएंगे नबील गबोल?
नबील गबोल ने आगे 'धुरंधर' में दिखाए पाकिस्तानी शहर ल्यारी पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'उन्होंने कोशिश की है ल्यारी को आतंकवादी केंद्र दिखाने की, बिल्कुल जीसीसी देशों की मेहरबानी है, जितने अरब मालिक हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने फिल्म पर बैन लगा दिया है.' पाकिस्तानी नेता ने वीडियो के अंत में ये भी बताया कि वो आगे फिल्म पर पूरी तरह बैन नहीं लगवा सकेंगे क्योंकि इसके लिए उन्हें इंटरनेशनल कम्यूनिटी जाना पड़ेगा, और वो करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं.
बता दें कि 'धुरंधर' दो पार्ट्स में आने वाली फिल्म है, जिसके पहले पार्ट ने फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर तबाही सी मचाई हुई है. वहीं, अब फैंस को इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा. इस दिन बॉक्स ऑफिस पर साउथ की भी दो बड़ी फिल्में भिड़ेंगी. 'केजीएफ' के यश चार सालों बाद बड़े पर्दे पर 'टॉक्सिक' से वापसी करेंगे, वहीं तेलुगू फिल्म 'डकैत' जिसमें मृणाल ठाकुर, आदिवि षेश और अनुराग कश्यप हैं, वो भी इसी दिन रिलीज होगी.