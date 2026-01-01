1000 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर' में हुआ ये बदलाव, सरकार ने दिया आदेश!

आदित्य धर की 'धुरंधर' पिछले 28 दिनों से थिएटर्स में लगी हुई है. इस दौरान कई बड़ी फिल्में भी साथ में आ गईं, लेकिन उनमें से कोई भी 'धुरंधर' की आंधी को रोक नहीं पाया. फिल्म वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये कमा चुकी है. अब नए साल में भी 'धुरंधर' थिएटर्स में लगी है, मगर एक नए वर्जन के साथ.

'धुरंधर' में हुए बदलाव?

खबर है कि 'धुरंधर' में सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने कुछ बदलाव कराए हैं. फिल्म का नया वर्जन 1 जनवरी 2026 से देशभर के हर थिएटर्स में देखा जाएगा. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में 'बलोच' शब्द को म्यूट किया गया है. इसके साथ-साथ कुछ और शब्दों और डायलॉग्स को भी बदला गया है.

सूत्रों का कहना है, 'आज 31 दिसंबर को पूरे देश के थिएटरों को डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से ईमेल आया. उसमें बताया गया कि फिल्म का DCP यानी डिजिटल कॉपी को बदल दिया गया है. फिल्म में दो शब्दों को म्यूट कर दिया गया है और एक डायलॉग को थोड़ा बदल दिया गया है. ये बदलाव भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार किए गए हैं. थिएटर वालों से कहा गया है कि वो नई वाली कॉपी डाउनलोड कर लें और 1 जनवरी 2026 से फिल्म की ये नई वाले वर्जन को ही चलाएं.'

'धुरंधर' में और कितने डायलॉग्स को हटाया या बदला गया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है. फिल्म पहले से ही काफी कॉन्ट्रोवर्सी में रह चुकी है. लोगों ने आदित्य धर की फिल्म को 'प्रोपगेंडा' बताया. लेकिन इन सभी बातों से फिल्म के कलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा. 'धुरंधर' हिंदी सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नेट 740 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है.

बात करें 'धुरंधर' की, तो ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी जिसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और रणवीर सिंह मेन लीड में थे. वहीं राकेश बेदी, सारा अर्जुन, गौरव गेरा, सौम्या टंडन, दानिश पंडोर सपोर्टिंग रोल में शामिल थे. अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आएगा, जो 19 मार्च को रिलीज होगा.

