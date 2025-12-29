धुरंधर में 'हमजा' संग की छेड़छाड़, विवादित सीन से पहले डरा था एक्टर, रणवीर सिंह ने किया कंफर्टेबल

फिल्म धुरंधर की तबाही बॉक्स ऑफिस पर जारी है. मूवी 700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म में नसीम मुगल ने लुली डकैत का रोल प्ले किया था. उनका एंट्री सीन इंटरनेट पर चर्चा बटोर रहा है. उस सीन में लुली ने हमजा अली मजहरी (रणवीर सिंह) का रेप करने की कोशिश की थी. हमजा संग गंदी हरकत और छेड़छाड़ की.

और पढ़ें

लुली का किरदार फिल्म में हिंसक और लस्ट से भरा हुआ था. मूवी में वो जब-जब हमजा को देखता है, अपनी लस्ट को छिपा नहीं पाता. हमजा संग छेड़छाड़ का ये सीन मूवी हॉल में कई दर्शकों को वीयर्ड लग सकता है. लेकिन इससे इनकार करना मुश्किल होगा कि इसने सबके दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ा.

हमजा संग छेड़छाड़ वाले सीन से डरे थे नसीम

फिल्म में नसीम का छोटा सा रोल है. लेकिन पहले ही सीन से वो छा गए. जब-जब वो स्क्रीन पर दिखे, ऑडियंस को नोटिस हुए. लेकिन क्या आप जानते हैं नसीम इस एंट्री सीन को लेकर शुरुआत में नर्वस थे. वो इस कदर डरे हुए थे कि ये रोल करने से ही मना कर दिया था.

एक्टर ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा- मैं सीन पढ़ने के बाद नवर्स हो गया था. मुझे लगा था ये कैसे करूंगा. वो भी रणवीर सिंह जैसे स्टार के साथ. मैं उनका बड़ा फैन हूं. उनकी एनर्जी देखी है मैंने. वो भी मेरे दिमाग में था. इतना बड़ा स्टार है कैसे करूंगा. मैंने पहले ये सीन करने से मना कर दिया था. हालांकि बाद में वो मान गए थे.

Advertisement

रणवीर ने किया कंफर्टेबल- नसीम

नसीम ने बताया कि सीन करने से पहले रणवीर सिंह ने उन्हें कंफर्टेबल कर दिया था. उन्होंने एक्टर की तारीफ करते हुए कहा- रणवीर ने सीन होने से पहले मुझे बेहद सहज कर दिया था. मुझे लगता था क्या मैं सच में रणवीर के साथ काम कर रहा हूं. वो फील नहीं कराते कि मैं इतना बड़ा स्टार हूं. वो डाउन टू अर्थ रहते हैं. वो जिस एनर्जी के साथ वो आते हैं, अपने को-स्टार को भी वही एनर्जी देते हैं. सबसे पहले तो सेट पर आकर जिस तरह से वो आकर आपको हग करते हैं, उसमें आपको कंफर्ट कर देते हैं. मैं कभी किरदार के बाहर गया तो उन्होंने मुझे समझाया.

2 टेक में शूट हुआ था सीन

नसीम ने कहा- वो किरदार लस्टी और हिंसक था. पहले टेक में थोड़ा हिंसक हो गया था. फिर मैंने उसे दूसरे टेक में थोड़ा कम किया था. नसीम ने कहा कि इस किरदार ने उन्हें नाम, फेम दे दिया. तो ये रोल उनके दिल के काफी करीब रहेगा. एक्टर ने कहा कि धुरंधर पार्ट 1 बस एक ट्रेलर है. सेकंड पार्ट में पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी.

नसीम की बात करें तो उन्होंने टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में गाड़ा मैकेनिक मुन भाई का रोल प्ले किया था. उन्होंने गन्स एंड गुलाब्स, चेकमेट, इंसाइड एज 3 जैसे शो में छोटे-मोटे रोल किए थे. लेकिन उन्हें पहचान धुरंधर में लुली डकैत का रोल कर मिली है.



---- समाप्त ----