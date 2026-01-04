scorecardresearch
 
'धुरंधर' के गाने शरारत ने यूट्यूब पर मचाई धूम, इमोशनल हुई एक्ट्रेस, बोली- कोई रोक नहीं सकता...

फिल्म 'धुरंधर' के गाने शरारत ने यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. इस मौके पर गाने में नजर आईं आयशा खान काफी खुश हैं. वो फैंस का धन्यवाद कह रही हैं. साथ ही साथ खुद की कामयाबी पर गर्व भी महसूस कर रही हैं.

'धुरंधर' में आयशा खान का जलवा (Photo: Instagram @ayeshaakhan_official)
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉलीवुड में वो कर दिखाया, जो आज से पहले कोई फिल्ममेकर नहीं कर सका. उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ. 'धुरंधर' ने ये माइलस्टोन एक महीने में पूरा किया है. इसके अलावा फिल्म के गाने भी यूट्यूब पर इतिहास रच रहे हैं. 

'धुरंधर' के गाने शरारत की सक्सेस पर क्या बोली एक्ट्रेस?

'धुरंधर' का आइटम सॉन्ग 'शरारत' यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज पार कर चुका है. इस गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वैसे तो फिल्म के पूरे म्यूजिक एल्बम की तारीफ हो रही है, लेकिन 'शरारत' गाने की धूम अलग लेवल पर मची हुई है. इसकी दोनों फीमेल आर्टिस्ट आयशा खान और क्रिस्टल डीसूजा भी अब काफी पॉपुलर हो गई हैं. 

आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर 'शरारत' गाने की सक्सेस पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है जिसमें वो कह रही हैं कि उन्हें अपने ऊपर बहुत गर्व है. आयशा ने थिएटर से 'शरारत' गाने का वीडियो शेयर करके लिखा, '100 मिलियन व्यूज!!! थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर खुद को देखना, वो भी पूरी तरह भरे हुए हॉल में दर्शकों के साथ... सच में बहुत अजीब और कमाल का एक्सपीरियंस था. शरारत के लिए जितना प्यार मिला है, वो सच में बहुत ज्यादा है, दिल भर गया.

'धन्यवाद मुकेश छाबड़ा सर, मुझे शरारत देने के लिए!! बस ऐसे ही लोगों की जिंदगी बदलते रहो!! आप तो सच में भगवान के भेजे हुए हो और थैंक यू आदित्य धर मुझ पर भरोसा करने के लिए. क्या कमाल की सोच वाले इंसान हो आप.'

अपनी सक्सेसफुल जर्नी पर क्या बोलीं आयशा?

आयशा ने आगे अपनी जर्नी और सपनों पर भी कुछ लिखा. वो कहती हैं कि वो इस इंडस्ट्री में राज करने आई हैं. अब वो सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ती रहेंगी. एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं अपने लोगों से वादा करती हूं कि मैं यहां राज करने आई हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता. ये बात घमंड से नहीं, बल्कि सिर्फ उस मेहनत से आ रही है जो मैं उन चीजों में लगाती हूं, जिनसे मुझे सच्चा प्यार है. मुझे अपनी कला पर और भगवान पर इतना भरोसा है कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो सब कुछ मिलेगा, जो मैंने प्रार्थना की है. शुक्र है ऐसे परिवार के लिए जो हर हाल में बस साथ खड़ा रहता है.'

आयशा ने इस पोस्ट में अपने दोस्त और भाई को भी धन्यवाद किया, जो उनकी जर्नी में उनके साथ बने रहे. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें इस मुकाम तक लाने के लिए उनके करीबी लोगों का काफी बड़ा हाथ रहा. वो उम्मीद करती हैं कि मई 2026 उनके लिए और भी कुछ लेकर आए. बता दें कि आयशा खान टीवी के साथ-साथ आजकल बॉलीवुड में भी छाई हुई हैं. वो कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में भी नजर आ चुकी हैं. 

---- समाप्त ----
