'धुरंधर' से चमकी किस्मत, शरारत गाना करने से हिचक रही थीं क्रिस्टल डिसूजा, बोलीं- कम स्क्रीन टाइम...

फिल्म 'धुरंधर' की मेगा सक्सेस ने कई लोगों को सितारा बना दिया है. इसमें काम कर चुके एक्टर्स की जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म के गाने 'शरारत' ने दोनों एक्ट्रेसेज आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा को भी फेम दिलाया है. वो कई इंटरव्यूज में अपने काम को मिल रही तारीफ के बारे में बातें कर रही हैं.

'धुरंधर' की सक्सेस पर क्या बोलीं क्रिस्टल

क्रिस्टल डिसूजा ने अपने नए इंटरव्यू में 'धुरंधर' से मिली सक्सेस पर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे इतने समय से इंडस्ट्री में होने के बावजूद, उनके लिए गाना 'शरारत' काफी मुश्किल था. HT को दिए इंटरव्यू में क्रिस्टल ने कहा, 'शरारत गाने के लिए प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है, सच में दिल भर आया है. डांस तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने पहले कभी पूरा वाला, फुल-ऑन डांस नंबर नहीं किया था.'

'वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और इतनी बड़ी फिल्म में. इसने मुझे एक परफॉर्मर के तौर पर टेस्ट किया. इंडस्ट्री में कई साल बीत जाने के बाद भी लगता है कि हमें बार-बार खुद को चैलेंज करना चाहिए, अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए. तभी मुझे लगा कि ये काम मुझे करना चाहिए, भले ही स्क्रीन टाइम कम हो, लेकिन पता था कि ये जरूर कुछ खास छाप छोड़ेगा.'

क्रिस्टल ने आगे कहा, 'हां, थोड़ी-सी घबराहट तो थी ही. अचानक खुद को इतनी बड़ी फिल्म में गाना करते देखना. लेकिन शूटिंग करने और परफॉर्म करने का मजा बहुत-बहुत जबरदस्त था.'

मालूम हो कि क्रिस्टल पिछले काफी समय से फिल्मों में काम कर रही हैं. उन्हें रितेश देशमुख और फरदीन खान की फिल्म 'विस्फोट' में देखा गया था. हालांकि एक्ट्रेस का फिल्मी करियर उतना बेहतरीन नहीं रहा.

लेकिन उनका टीवी करियर बेहद खास रहा है. क्रिस्टल ने कई सारे टीवी शोज में काम किया, जो लोगों की पसंद बने. उन्हें निया शर्मा के साथ 'एक हजारों में मेरी बहना है', 'बेलन वाली बहू' और 'नागिन' जैसे शोज में देखा गया. वहीं क्रिस्टल ने कई हिट शोज में छोटे रोल्स करके अपनी जगह हर घर में बनाई. एक्ट्रेस ने कई सारे रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया. लेकिन क्रिस्टल को अब असली पहचान 'धुरंधर' से मिली है.

