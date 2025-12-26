खुद से नफरत करने लगा था धुरंधर एक्टर, डेब्यू फिल्म में एक्टिंग नहीं लुक्स पर मिली अटेंशन

धुरंधर फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभाकर वाहवाह बटोर रहे अर्जुन रामपाल एक नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर हैं. फिल्म रॉक ऑन में एक टूटे-हारे म्यूजिशियन का किरदार निभाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सम्मान मिला था. इसके अलावा वो ओम शांति ओम, डी-डे, रा-वन जैसी कई बेहतरीन फिल्में वो कर चुके हैं. लेकिन अर्जुन को हमेशा अपनी डेब्यू फिल्म से शिकायत रही. वो उसके लिए खुद से नफरत कर बैठे थे.

अर्जुन को नहीं आती थी एक्टिंग

अर्जुन खुद मानते हैं कि वो हमेशा से इतने अच्छे एक्टर नहीं थे. जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब कई लोगों ने उनकी एक्टिंग को काफी सख्त और अलग बताया था, और खुद अर्जुन ने भी कहा है कि उस समय उन्हें खुद से नफरत हो गई थी.

ग्रेजिया से बातचीत में अर्जुन ने अपनी पहली शूट की गई फिल्म मोक्ष को याद किया. उन्होंने कहा- मुझे खुद से नफरत हो गई थी. मैं बहुत सख्त और अकड़ा हुआ था. मैंने खुद को एक मॉडल की तरह ट्रेन किया था, एक एक्टर की तरह नहीं.

लुक्स के लिए मिली अटेंशन

मोक्ष कई सालों तक अटकी रही, और अर्जुन ने 2001 में प्यार इश्क और मोहब्बत से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. करियर के शुरुआती दौर में उन्हें एक ऐसे मॉडल के तौर पर देखा जाता था जो एक्टिंग में आया है. ज्यादातर बातें उनकी शक्ल-सूरत और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी को लेकर होती थीं.

इस बारे में अर्जुन ने कहा- मेरे लिए बातचीत करना मुश्किल था. अचानक सब कुछ लुक्स के बारे में हो गया, और मुझे बहुत ज्यादा ध्यान मिलने लगा. अटेंशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप शायद गलत फील्ड में हैं. ये चीज इंसान को थोड़ा कन्फ्यूज कर देती है. लेकिन जैसे-जैसे आप समझदार होते हैं, आपको एहसास होता है कि आपकी शक्ल-सूरत का आपसे कोई लेना-देना नहीं है. इसके लिए आपको अपने माता-पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए.

धुरंधर में अर्जुन रामपाल

हाल ही में अर्जुन को आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में देखा गया, जहां उन्होंने एक बेहद बेरहम ISI मेजर का किरदार निभाया और खूब तारीफें बटोरीं. धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे हैं. अक्षय खन्ना इसमें एक पाकिस्तानी गैंगस्टर बने हैं, संजय दत्त कराची के एसपी चौधरी असलम के रोल में हैं, और आर. माधवन भारतीय खुफिया एजेंसी के चीफ के किरदार में नजर आते हैं.

अर्जुन धुरंधर 2 में भी अपना किरदार निभाते दिखेंगे, जो रणवीर के किरदार हमजा उर्फ जसकीरत की कहानी को पूरा करेगी. इसका दूसरा भाग 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

