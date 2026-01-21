धर्मेंद्र और हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल्स में शुमार किए जाते थे. दोनों की केमिस्ट्री और उनका बॉन्ड फैंस को हमेशा इंप्रेस करता था. धर्मेंद्र के निधन के बाद भले ही उनकी जोड़ी टूट गई है. मगर आज भी दोनों फैंस के फेवरेट कपल है. इन दिनों धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का एक खास वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धर्मेंद्र पत्नी हेमा संग थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं.

निधन से 4 महीने पहले जब अपने गाने पर थिरके थे धर्मेंद्र

दरअसल, आरजे अनिरुद्ध चावला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खास वीडियो शेयर किया है. वीडियो में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बैंगनी कलर के आउटफिट में ट्विविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों साथ में काफी खुश हैं और एक म्यूजिकल डे एन्जॉय करते हुए देखे जा सकते हैं.

धर्मेंद्र के हाथ में उनकी और हेमा मालिनी की फिल्म 'आस पास' का एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है. आरजे अनिरुद्ध चावला उनकी फिल्म का गाना 'दरिया में फेंक दो चाबी' गा रहे हैं और उनके गाने पर धर्मेंद्र थिरकते हुए नजर रहे हैं. हेमा मालिनी भी पति का साथ देती दिखीं. दोनों के इस वीडियो ने फैंस का दिन बना दिया है.

वीडियो के कैप्शन में आरजे अनिरुद्ध ने बताया कि ये वीडियो धर्मेंद्र के निधन से 4 महीने पहले ही रिकॉर्ड किया गया था. अनिरुद्ध ने लिखा- धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी के साथ कुछ यादगार पल. हमने उनके साथ मिलकर उनकी फिल्म 'आस पास' का गाना 'दरिया में फेंक दो चाबी' गाया था. धरम जी के निधन से 4 महीने पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी. जब मैं अपने कनाडा कॉन्सर्ट टूर के लिए उनकी ब्लेसिंग्स लेने गया था. तब क्या पता था कि उनसे आखिरी मुलाकात होगी.

इमोशनल हो रहे फैंस

धर्मेंद्र का वीडियो देख फैंस इमोशनल हो रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- देखकर ऐसा लगा कि धर्मेंद्र जी अभी भी दुनिया में मौजूद हैं. दूसरे यूजर ने लिखा- दुनिया की बेस्ट जोड़ी. अन्य यूजर ने लिखा- मेरे फेवरेट स्टार धर्मेंद्र...आपको बहुत याद करते हैं.

बता दें कि उम्र संबंधी बीमारियों के चलते धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. निधन से पहले वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे. फिर घर में भी वो डॉक्टर्स की निगरानी में थे. मगर 24 नवंबर को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. धर्मेंद्र के जाने से उनके परिवार को तगड़ा झटका लगा है. फैंस को भी काफी दुख पहुंचा.

