धर्मेंद्र का राजकीय सम्मान के साथ नहीं हुआ अंतिम संस्कार, नाराज शोभा डे, कहा- देओल फैमिली...

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार चुपचाप किया गया. फैंस को लेजेंडरी एक्टर के अंतिम दर्शन करने को नहीं मिले. इससे फैंस और जनता में नाराजगी दिखी. लेखिका शोभा डे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था.

धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ नहीं दी गई अंतिम विदाई (Photo: X/@MaddockFilms)
लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने पिछले साल 24 नवंबर को अंतिम सांस ली. उनकी मौत की खबर अचानक से मालूम पडी. वो भी तब जब देओल परिवार एक्टर का अंतिम संस्कार करने श्मशान घाट पहुंचा था. ना ही फैंस को धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी गई थी. ना ही अंतिम संस्कार को लेकर परिवार ने कुछ बताया था. पूरे प्रोसेस को सीक्रेट रखा गया था. धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन ना होने से दुखी फैंस ने देओल फैमिली पर सवाल उठाए थे.

धर्मेंद्र को लेकर क्या बोलीं शोभा डे?
लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र के आखिरी दर्शन ना कराने और देओल फैमिली के रिश्तों को लेकर बात की है. मालूम हो, धर्मेंद्र की दोनों फैमिली ने उनके लिए अलग-अलग प्रेयर मीट रखी थी. शोभा डे का मानना है कि धर्मेंद्र को स्टेट फ्यूनरल होना चाहिए था. उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि देओल फैमिली के पर्सनल मैटर में वो बोलने वाली कोई नहीं होती हैं. 

विक्की ललवानी संग बातचीत में शोभा से पूछा गया क्या धर्मेंद्र का स्टेट फ्यूनरल होना चाहिए था? जवाब में शोभा बोलीं- हां, मैं इससे सहमत हूं. मैंने इसके बारे में लिखा भी था. इससे पहले भी कई एक्टर्स का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है. धर्मेंद्र जैसी बड़ी शख्सियत को ये सम्मान मिलना चाहिए था. वो इसे डिजर्व करते थे. उन्हें लोगों ने बहुत प्यार दिया था. ऐसा लगा जैसे ये एक भारी चूक थी या राजनीतिक कारणों से ऐसा करने से बचा गया. अगर श्रीदेवी को राजकीय सम्मान मिल सकता है तो धर्मेंद्र को भी ये सम्मान मिलना चाहिए था. 

''धर्मेंद्र नाजुक हालत में थे. ये बात सबको पता थी. अगर चीजों को ऑर्गनाइज करना था तो उसे प्लान किया जा सकता था. बस, चंद घंटों की बात थी. मुझे नहीं पता क्यों ऐसा नहीं हुआ. हेमा मालिनी सांसद हैं, बस उनके एक फोन करने की देरी थी. ये निराशाजनक और अजीब था.''

जब पूछा गया क्या धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों के बीच रिश्ते ठीक न होने की संभावना है? जवाब में शोभा ने कहा- हेमा को ऑफिशियली उनकी पत्नी कहा जाता है. लेकिन उन्होंने दिल्ली की प्रेयर मीट में 'मेरे धरमजी' कहा था, ना कि मेरे पति. अमित शाह ने भी यही कहा कि वो धर्मेंद्र जी के सम्मान में वहां गए थे. ये नहीं कहा कि हेमा के पति गुजर गए. ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती, तो कमेंट नहीं कर सकती. लेकिन दोनों परिवारों के बीच थोड़ी खींचतान दिखती है. शोभा डे ने बताया कि धर्मेंद्र ने हमेशा हेमा और अपनी दोनों बेटियों को दुनिया के सामने अपना माना. 

