'बॉर्डर 2' देश में बैन थी, देखने के लिए 1,950KM दूर से मुंबई पहुंचा धर्मेंद्र का फैन, VIDEO

जेपी दत्ता की आइकॉनिक फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल 23 जनवरी के दिन थिएटर्स में रिलीज हुआ. इसे लेकर इंडिया में लोगों के बीच काफी क्रेज देखा गया. लेकिन 'बॉर्डर 2' को गल्फ देशों में बैन किया गया. इसकी वजह पाकिस्तानी विरोधी भावना को बताया जा रहा है. 'बॉर्डर 2' की कहानी भारत-पाकिस्तान 1971 युद्ध पर आधारित है.

गल्फ से 'बॉर्डर 2' देखने आया फैन

ये पहला मौका नहीं जब गल्फ देशों में बॉलीवुड फिल्मों को बैन किया गया हो. पिछले महीने आई 'धुरंधर' भी इसी का शिकार बनी, जिससे फिल्म मेकर्स को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा. हालांकि 'धुरंधर' की कमाई वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज्यादा हुई थी. अब गल्फ देशों में बैन होने के बावजूद, 'बॉर्डर 2' देखने के लिए एक फैन इंडिया आया है.

X पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक शख्स जो यूएई में रहता है, वो 'बॉर्डर 2' देखने मुंबई पहुंचा. वहां उन्होंने सनी देओल के साथ भी मुलाकात की. हमाद अल रयामी नाम के एक शेख खुद को धर्मेंद्र का सबसे बड़ा फैन बताते हैं. वीडियो में हमाद कहते हैं कि उन्हें मुंबई आकर बहुत अच्छा लगा. 'बॉर्डर 2' फिल्म देखकर वो बहुत खुश हुए. उन्हें लग रहा है ये साल उन्हें 1987 की याद दिलाएगा.

We all know that #Border2 is banned in Gulf countries, a fan from UAE Hamad Al Rayami came to India to watch the movie and met Sunny Deol. pic.twitter.com/wPIoNeqaT4 — Abhishek (@vicharabhio) January 23, 2026

हमाद ने आगे धर्मेंद्र की फिल्मों के नाम गिनाने शुरू किए, जो 1987 में आई थीं. उन्होंने 'हुकुमत', 'दादागिरी', 'लोहा', 'मेरा कर्म मेरा धर्म' जैसी फिल्मों का नाम लिया. हमाद ने कहा ये सभी फिल्में जबरदस्त हैं और सनी देओल भी इस साल जो फिल्में लेकर आएंगी, वो भी हिट होंगी. सनी ने भी हमाद को गले लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया. ये वीडियो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. वो कमेंट में हमाद अल रयामी की तारीफ कर रहे हैं, जो खास यूएई से इंडिया सिर्फ 'बॉर्डर 2' देखने आए.

'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार ओपनिंग ली है. इसने पहले दिन 32 करोड़ रुपये कमाए और पिछले साल की सबसे बड़ी हिट 'धुरंधर' को पछाड़ा. फिल्म को काफी मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी शामिल हैं. ये फिल्म अनुराग सिंह ने डायरेक्ट की है.

