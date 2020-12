धर्मेंद्र ने किसान वाला ट्वीट किया डिलीट, ट्रोल बोले- मजबूरियां होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता

देश में जारी किसान आंदोलन में बॉलीवुड भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है. कंगना रनौत से लेकर दिलजीत दोसांझ तक, कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन पर अपने विचार रखे हैं. अब ऐसा ही कुछ एक्टर धर्मेंद्र ने भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया. इस वजह से एक्टर को काफी ट्रोल किया गया.

धर्मेंद्र ने किया किसानों पर ट्वीट, फिर डिलीट

धर्मेंद्र ने किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार से अपील की थी. उन्होंने ट्वीट में लिखा था- सरकार से प्रार्थना है, किसान भाइयों की समस्या का कोई हल जल्दी निकाल लें, दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दर्द होता है ये देखकर. अब धर्मेंद्र का ये ट्वीट वायरल हो गया था. उनके फैन्स ने एक्टर के विचारों का खुलकर स्वागत भी किया. लेकिन फिर अचानक से धर्मेंद्र ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया. बिना किसी बड़ी वजह के ट्वीट का डिलीट करना कई लोगों को हैरान कर गया. कई यूजर तो धर्मेंद्र को ट्रोल करने लगे.

Punjabi icon @aapkadharam paaji had tweeted this 13 hours ago. But later deleted it.



Kuchh to majburiyan rahi hongi.. yun koi bewafa nahin hota. 😥 pic.twitter.com/RRA0a69AM8