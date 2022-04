Dhaakad Twitter Reaction: फैंस को पसंद आया कंगना का 'धाकड़' अंदाज, बोले- रौंगटे खड़े हो गए

Dhaakad Twitter Reaction Kangana Ranaut: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'धाकड़' (Dhaakad) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फैन्स इनकी फिल्म के थिएटर्स में रिलीज होने का अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि कंगना रनौत ने पूरी लाइमलाइट ही लूट ली है. ट्विटर पर इस फिल्म के ट्रेलर की सराहना फैन्स खूब कर रहे हैं. अपने बेबाकपन के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत जिस तरह रियल लाइफ में 'धाकड़' हैं, उसी तरह वह पर्दे पर भी 'धाकड़' नजर आ रही हैं.

मशीन गन्स, खून-खच्चर, बाइड राइड, बोल्ड लुक्स, फाइटिंग, ऐसी कोई चीज नहीं जो कंगना रनौत इस फिल्म के ट्रेलर में न करती नजर आ रही हों. अपने सभी फैन्स को एक्ट्रेस ने चौंका दिया है. कंगना रनौत के फैन्स जश्न मनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरह के ट्रेलर की उनसे उम्मीद थी, कंगना उसपर खरी उतरती नजर आई हैं. आइए देखते हैं कंगना रनौत की फिल्म 'धाकड़' का ट्विटर रिएक्शन

Wow Wow Wow 🤩 #Dhaakad What a Trailer Man🔥 Its Just Amazing💥#KanganaRanaut Take a bow 🙇‍♂️ ❤️ You are Exceptional💥This is Gonna be Epic💥Just ruling it with Badass Attitude & Savage💥🙌 #DhaakadTrailer #AgentAgni 🔥 pic.twitter.com/bpfLH5oHo7 April 29, 2022

Kya kahu KANGANA ke bare me . Literally no words story looking very nice cinematography acting action. Full pakage entertainment. Bhool bhulaiya dekh na west he please go for #DhaakadTrailer https://t.co/q7wddMfVLW just check pic.twitter.com/mZ2KnjYPmG — Roar (@Roar164955588) April 29, 2022

This is the trailer of #dhaakad . Indian's first female centric spy thriller movie on this scale.this just awesome shabd nhi hai mere pas . And Kangana's punch in this scene 🔥🔥🔥#DhaakadTrailer #KanganaRanaut pic.twitter.com/BF4DANAoCT — DHAAKAD KAYA (@KayaForKangana) April 29, 2022

#DhaakadTrailer zordar action👌🏼👌🏼👌🏼💥first time for a women centric movie. May surprise at the Box office. — Karma Rishwat Nahi Leta (@LOLITASBACK) April 29, 2022

KANGANA the CHEMELEON RANAUT.



ABSOLUTELY OUTSTANDING TRAILER COMPLETELY GIVING INTERNATIONAL VIBES.#DhaakadTrailer pic.twitter.com/KyRu9pmulc — TweetuSultanL is Dhaakad 🔪 (@TweetuSultanL) April 29, 2022

फैन्स कर रहे रिएक्ट

एक फैन ने कंगना रनौत की फिल्म 'धाकड़' का ट्रेलर देखकर लिखा, "कंगना, गिरगिट कंगना. बेहद ही शानदार ट्रेलर. यह ट्रेलर तो इंटरनेशनल वाइब्स दे रहा है." एक और फैन ने लिखा, "इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हमारी क्वीन की फिल्म रिलीज कब होगी. थिएटर्स में इनका स्वागत करने के लिए हम बेसब्र हैं." एक और फैन ने लिखा, "ओह माय गॉड. मेरी क्वीन तुमने कितना शानदार काम किया है. मेरे तो रौंगटे खड़े हो गए हैं."

Dhaakad Trailer: कंगना का धमाका, बोलीं- जिस्म से रूह अलग करना, बिजनेस है मेरा

रजनीश राजी घई के निर्देशन में बनी फिल्म 'धाकड़' में कंगना के अलावा अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता लीड रोल में नजर आएंगे. मूवी में कंगना एजेंट अग्नि का रोल प्ले कर रही हैं जो कि हाइली ट्रेंड और डेडली फील्ड एजेंट है. एजेंट अग्नि के रोल के लिए कंगना ने 3 महीने की ट्रेनिंग ली. 'धाकड़' में कंगना और अर्जुन रामपाल आमने-सामने होंगे.