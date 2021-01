दीपिका ने सरप्राइज देकर की 2021 की शुरुआत, फैन्स बोले- हम भी सब डिलीट कर देंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने नए साल की शुरुआत करते हुए अपने पुरानी यादों को जैसे स्क्रैप बॉक्स में डाल दिया है. न्यू ईयर पर दीपिका ने अपनी सभी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी हैं और जिंदगी की बिलकुल फ्रेश शुरुआत की है. दीपिका के ऐसा करते ही उनके करोड़ों फैन्स में खलबली सी मच गई. लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दीपिका से ये पूछना शुरू कर दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है? हालांकि इस बात पर दीपिका का कोई जवाब नहीं आया.

हां, कुछ देर बाद उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जरूर शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने फैन्स को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. मगर दूसरी तरफ ट्विटर पर फैन्स के सवालों की जैसे बाढ़ सी आ गई कि दीपिका ने अपनी पोस्ट क्यों डिलीट की हैं. चलिए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर दीपिका के इस एक्शन का रिएक्शन कैसा रहा है. एक फैन ने ट्वीट किया, "दीपिका मैम आपके सारे पोस्ट डिलीट कैसे हो गए? मैं बहुत दुखी हूं."

Deepika mam aapke sare posted delete kaise ho gaye.i am very very sad

हालांकि कई यूजर्स इस बात से आश्वस्त नजर आए कि दीपिका ने पुराने ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करते हुए साल की नई शुरुआत की है. एक यूजर ने उदासी भरा इमोजी शेयर करते हुए लिखा, "'ट्वीट्स भी डिलीट. नया साल, नई शुरुआत." एक अन्य यूजर ने चौंकने वाला इमोजी शेयर करते हुए लिखा, "नया साल आ रहा है इसलिए पुराना सब डिलीट कर दिया."

@deepikapadukone @DeepikaPFC ..

I'm going to delete all my posts..

New depression started.